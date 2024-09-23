Murat Kurum paylaştı, Hatay'da köy evleri tamamlandı Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Murat Kurum, "Hatay’ımıza bağlı köylerde, depremden etkilenen vatandaşlarımıza; tek katlı, yöresel mimariye uyumlu, depreme dayanıklı, modern konutlar teslim ediyoruz" dedi.

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Haber Merkezi

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde en fazla hasarı Hatay aldı.

Hatay'da birçok ev ve iş yeri yıkılırken, devlet ise vatandaşlarını daha güvenli evlere kavuşturmak için hızla çalışmalara başladı.

Sadece kent merkezi değil, depremde hasar alan köy evlerinde de çalışmalar sürdü.

O çalışmaların sonucunda da Hatay'da, köy evleri hızla yükselmeye başladı.

MURAT KURUM PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda köy evlerinin tamamlandığının müjdesini verdi.

Bakan Kurum, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere ter verdi:

"DEVLETİMİZ ÇOK GÜÇLÜ"

Devletimiz de hükümetimiz de çok güçlü. Bize güvenen hiçbir vatandaşımızı yarı yolda bırakmadık, bırakmayacağız.



Hatay’ımıza bağlı köylerde, depremden etkilenen vatandaşlarımıza; tek katlı, yöresel mimariye uyumlu, depreme dayanıklı, modern konutlar teslim ediyoruz. Gözünüz aydın, haneniz şen olsun.