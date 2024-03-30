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Yerel seçimlere 1 gün kaldı, çalışmaların yavaş yavaş sonuna gelindi.
Seçim süreci boyunca sahada olan Murat Kurum, bir kez daha kalplere dokundu.
Kurum dün eşi Şengül Kurum ile birlikte bir anne ve kızının evine iftara gitti.
O anları sosyal medyadan paylaştı
O anları Murat Kurum, "Dün akşam iftarda Huriye annemize ve kızına misafir olduk. Sohbet ettik, anne duası aldık.
Bu şehirde kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Her evin evladı, her yuvanın Muradı olarak hep yanınızda duracağız." diyerek paylaştı.
İftar boyunca Huriye anneyle yakından ilgilenen Kurum, evden ayrılırken de elini öpmeyi ihmal etmedi.
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