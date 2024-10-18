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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Malatya’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 2025 yılı sonuna kadar 70 bin 619 konut ve 10 bin 339 iş yeri inşa edilecek.

Kentte 10 bin 679 konut teslim edildi. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’ndeki aileler de yapımı tamamlanan evlerine taşınmaya başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İkizce’de inşa edilen konutların ve yeni yaşam alanlarının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Kurum, “Her bir depremzede kardeşimizin hayalini gerçekleştirene kadar bize durmak yok.” mesajını verdi.

“BİR YIL İÇİNDE MUCİZE GERÇEKLEŞTİ"

Hak sahibi Zeynal Yalçın ise depremin ardından devletin süreci çok hızlı yürüttüğünü söyledi. Yalçın, “Şu anda bu bir mucize gibi. Sayın Cumhurbaşkanımız, bir yıl içinde evleri teslim edeceğini söyleyince, ‘nasıl yapılabilir?’ diye düşünmüştüm. Ama mucize gerçekleşti, çok memnun kaldık." dedi. Yalçın, evine ilk girdiği anı unutamadığını belirterek, "İlk kapıyı açtığımda videoya çektim, eşimle ve çocuklarımla paylaştım. Devlet benim yanımda, yalnız değilim." dedi.

"MALATYA ASLA SAHİPSİZ DEĞİL"

Nuran Yazgan da devletin konutları teslim etmek için gece gündüz çalıştığını belirterek, “Malatya sahipsiz’ diyorlar, asla sahipsiz değil. Biz 40 yıllık karanlık bir binada oturuyorduk, burası ferah ve aydınlık. Kapıyı açtığımda burası benim cennetim gibi geldi. Anlatamayacağım kadar çok sevindim." ifadelerini kullandı.

"EVLERİMİZDE DEPREM KORKUSU YAŞAMIYORUZ"

Nuran Yazgan’ın eşi Adil Yazgan, TOKİ konutlarında deprem korkusu olmadan yaşadıklarını dile getirdi:

Evlerin bu kadar güzel olacağını ve sosyal yönleriyle bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Parkıyla, otoparkıyla her şey dört dörtlük. Bu gece yine deprem oldu, uyandım ama kalkmadım. ‘Bir şey olmaz’ diye düşündüm.

“BÖYLE BİR EVİM OLACAĞINI HİÇ HAYAL ETMİYORDUM”

Nurten Karadağ ise yeni evinin kendisi için bir hayal olduğunu belirterek, "Allah devletimize zarar ziyan vermesin. Bir yıl içinde evimize kavuştuk. Böyle bir evim olacağını hiç hayal etmiyordum. Hayallerimin ötesinde oldu. Murat oğlum verdiği sözü tuttu." dedi.

"TOKİ OLARAK HER ZAMAN SAĞLAM KONUTLAR YAPTIK"

TOKİ İnşaat Uygulama Uzmanı Ramazan Coşkun, bölgedeki konut projelerinin sağlamlığına vurgu yaparak, "Toplu Konut İdaresi olarak her zaman sağlam konut yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Yatay mimariye uygun, radye temel sistemi ve tünel kalıp sistemi kullanarak depreme dayanıklı konutlar üretiyoruz." diye konuştu.

Coşkun, iki etaptan oluşan İkizce’de toplam 11 bin 897 konutun ihalesinin yapıldığını söyledi. 4 bin 116 konutun da yakın zamanda teslim edileceğini açıkladı.