Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İzmir depreminin üzerinden tam 4 yıl geçti...

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 117 kişi, depremin 4. yılında anılıyor.

Depremde kaybedilen canlar hiçbir zaman unutulmazken devlet, depremzede vatandaşları güvenli evlerine kavuşturmak için kolları sıvadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, depremin yıl dönümünde X hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Kurum, paylaşımına şu notu düştü:

"BİZ SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"

İzmir depreminin üzerinden 4 yıl geçti.



O zor günler geride kaldı. Biz sözümüzü tuttuk, vatandaşlarımız bir yılda yeni yuvalarına kavuştu. Şimdi afetlere dirençli evlerinde huzurla, güvenle oturuyorlar.

"ALLAH ÜLKEMİZE BİR DAHA BÖYLE AFET YAŞATMASIN"