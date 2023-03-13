Murat Kurum paylaştı! Kahramanmaraş'ta 72 bin 596 ev için ilk kazma vuruldu Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Kurum, sosyal medyada yaptığı paylaşımda depremin merkezi Kahramanmaraş'ta yeni konutlar için çalışmalara başlandığını duyurdu.

Türkiye, 36 gündür deprem felaketi ile mücadele ediyor.

Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya başlandı.

Geniş bir coğrafyada hissedilen ve 11 ilde binlerce binanın yıkıldığı afette, 47 binin üzerinde can kaybı yaşandı.

Afetin ardından deprem bölgesinde geniş kapsamlı çalışmalar başlatıldı, devletin tüm imkanları ve kurumları depremzedeler için harekete geçti.

1 yılda yaralar sarıldı

Bakanlar da günlerdir görevlendirildikleri illerde çalışmaları koordine ederek hızlandırdı.

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum da, bölgelerdeki ağır hasarlı binaların tespiti için düğmeye bastı.

Türkiye'de yaşanan doğal afetlerin ardından yaralar 1 yıl gibi kısa sürede sarıldı ve yeni konut ve iş yerlerinin inşalarına başlandı

Son olarak yaşanan son afette de 14 milyon kişiyi doğrudan etkileyen depremlerin ardından bakanlığın ilgili kurum ve kuruluşları yine aynı hızla çalışmalara başladı.

Yeni afet konutları için havadan ve karadan incelemeler yapıldı

Bakan Murat Kurum, yeni yerleşim alanları tespit etmek için depremden etkilenen bölgelere havadan ve karadan incelemelerde bulundu.

Yapılacak yeni konutlar için 11 ilde yerel yöneticiler ve STK’larla bir araya gelinerek yeni şehirlerin kültürel, demografik, sosyolojik, coğrafi hassasiyetleri dikkate alındı.

Ardından fay hatlarına uzak yerleşimler belirlendi. Depremde hasar gören şehirlerin yeniden ihyası ve inşası için Şubat 2023’ün sonuna kadar 14 bin 500 konutun ihalesinin tamamlanıp inşaatlara başlanması hedeflendi.

Depremin merkezine ilk kazma vuruldu

Afetten etkilenen kentlerde ilk kazmalar vurulurken, son olarak depremin merkezi Kahramanmaraş'ta da harekete geçildi.

Konuya ilişkin paylaşım Murat Kurum'dan geldi.

Kurum, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı eliyle inşa edilecek kalıcı konutlarla ilgili yürütülen çalışmaları anlatan bir video yayınladı.

"72 bin 596 konut yapılacak"

Söz konusu videoya şu şekilde not düşüldü: