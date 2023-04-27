Murat Kurum paylaştı: Kahramanmaraş’ta afet evlerimiz hızla yükseliyor

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Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen 6 Şubat depremleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Yaraların sarılmaya devam ettiği, enkaza dönen kentlerin yeniden ayaklandığı afet bölgesinde, büyük bir mücadele ortaya koyuluyor.

Devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar gideriliyor.

Bir yandan geçici barınma merkezleri kurulurken bir yandan da 1 yıl içinde teslim edilmesi yönünde söz verilen afet konutları yükseliyor.

Öyle ki 2 ayın geride kaldığı depremde, Gaziantepli vatandaşlar bayramda köy tipi kalıcı konutlarına kavuştu.

Çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Videoda ise çalışmalar şöyle anlatıldı:

Asrın felakeinin ardından depremin merkez üssü Kahramanmaraş yeniden ayağa kaldırılıyor. Şu anda Afşin ilçesindeyiz. TOKİ eli ile burada 2 bin 179 konutun inşası son sürat devam ediyor.



Afşin bölgesinde 3 etap olmak üzere toplamda 2 bin 179 konut yapıyoruz. Bu bölgede 501 daire yapılmakta. Gördüğünüz üzere şu an üçüncü katın tünel betonu döküldü. Dördüncü katın demirleri bağlanıyor. Konutlar ile birlikte bir de sosyal bir yaşam alanı oluşturulacak. 1 cami, 18 dükkan, çocuk oyun alanları ile birlikte çevre düzenlemesi işi de yapılacak.