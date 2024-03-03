Antalya Manavgat'ta meydana gelen yangın, herkesin yüreğini yaktı.
60 bin hektarlık alanın zarar gördüğü yangında, Manavgat'ta yaşayan İbrahim Amca ise eşiyle ölmek üzereyken kurtarıldı.
O anları anlatan İbrahim Amca, oğlum dediği Murat Kurum'un bölgeye gelip nasıl yardım eli uzattığından da bahsetti.
İbrahim Amca o anları şu sözlerle anlattı;
Sabah saat 05:30 sırasında o zaman karanlık oluyor burası. "Ateş var" dediler. "Alev geliyor" dediler. "Yangın var" dediler. Kaçmaya mümkünümüz olmadı. Bir anda her yere geldi.
"Bakan geldi dediler, Murat Kurum geldi..."
Bizim hanım dedi ki, "Sen git kendini kurtar. Ben ölürsem öleyim" dedi. O an ikimiz ölelim dedim. Üstüne kapandım. Onun öldüğü yerde sende öleceksin. Yangının ikinci günü bakan geldi dediler. Geldi Murat Kurum."
"Yangından sonra bana 15 günde ev yaptı, Murat Kurum verdiği sözü tutar, İstanbul’u başka bir İstanbul yapar"
“Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam” diyerek felçli eşini bırakmayan İbrahim Deniz ile karşılaşan Murat Kurum, yanan evde çiftin yaşamlarını sürdürdüğünü görünce, ‘Sizi başka bir yere yerleştirelim’ teklifinde bulunmuş ancak çift kabul etmemişti.
Bunun üzerine Kurum, hasar tespit çalışmaları bitince ilk olarak Deniz çiftinin evinin yapılmasını istedi. Çiftin evi, 15 günde teslim edildi.
İbrahim amca şu anda İBB Başkan adayı olan Murat Kurum’u anlattı ve “Benim oğlum İstanbul’u başka bir İstanbul yapacak, İstanbul’a sözü verdiyse o işi yapar. Benim biricik oğlum o. İstanbul'un bir oğlu olsun isterim" dedi.
"Murat Kurum benim oğlum"
Deniz açıklamasının devamında, "Bu adam benim oğlum. Murat Kurum benim oğlum oldu yangında" dedi.
Murat Kurum duygusal sözlerle paylaştı
İbrahim Amca'yı sosyal medya hesabından paylaşan Kurum, şu ifadelere yer verdi;
Nasıl ki Manavgat’ta o büyük afet sonrası İbrahim amcamızın yanında olduk, yaralarımızı birlikte sardık; bundan sonra da İstanbul’da İstanbulluların her anında hep yanında olacağım.
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