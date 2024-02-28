Murat Kurum paylaştı: Sevgi gösterisinde gülümseten anlar: Duam sizler için Vatandaşlarla bir araya gelen Murat Kurum, sosyal medya hesabından yeni bir video daha yayınladı. Kurum'un kendisini sevgiyle karşılayan yaşlı bir kadınla konuşması dikkati çekti.

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ensonhaber.com

Türkiye'de siyasi arena hareketli...

Yerel seçim maratonu tüm hızla sürerken, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, sahada vatandaşlarla bir araya geliyor.

İstanbul için hazırlanan projelerinden bahseden Kurum, gittiği her yerde de sevgiyle karşılanıyor.

Son olarak sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Murat Kurum'un, yaşlı bir kadının kendisine gösterdiği sevgi dolu anlar gündem oldu.

"Sen merak etme güzel teyzem.."

Murat Kurum o anlar şu sözlerle paylaştı;