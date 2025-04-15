AA & Ensonhaber

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2020 yılında Elazığ’da meydana gelen yıkıcı depremin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Malatya'nın Kale ilçesinde inşa edilen konutlara yerleşen vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında, “TOKİ ile Malatya Kale’de adeta kale gibi konutlar inşa ettik. Sağlam, konforlu ve afetlere dirençli yapılarla vatandaşımızın yanındayız” ifadelerine yer verdi.

KOTİ ELİYLE DEV DÖNÜŞÜM

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye genelinde afetlerden etkilenen bölgelerde kalıcı, güvenli ve modern yaşam alanlarının hızla hayata geçirildiği vurgulandı.

Bu çerçevede, 2020 Elazığ depreminin ardından ağır hasar gören Kale ilçesinde TOKİ eliyle dev bir dönüşüm gerçekleştirildi. İlçeye toplamda 439 konut, 302 köy evi, 56 ahır ve 16 iş yeri kazandırıldı. Ayrıca bölgedeki eğitime katkı sağlamak amacıyla 16 derslikli modern bir okul da projeye dahil edildi.

KONUTLAR, SONRAKİ DEPREMLERDE HASAR ALMADI

TOKİ’nin inşa ettiği bu konutlar, yalnızca geçmişte yaşanan büyük depremlere karşı değil, aynı zamanda 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli felaket ile 16 Ekim 2023’te Kale’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme karşı da dimdik ayakta kaldı. Her iki depremde de herhangi bir hasar almayan yapılar, afetlere karşı dayanıklılığın simgesi haline geldi.

Bakan Kurum’un paylaştığı videoda, evlerine kavuşan hak sahipleri duygularını dile getirirken, TOKİ konutlarının güven veren yapısıyla nasıl yeniden umut olduklarını anlattı.