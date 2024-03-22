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Murat Kurum: Pazar günü Büyük İstanbul Mitingi’nde buluşalım

Murat Kurum: Pazar günü Büyük İstanbul Mitingi’nde buluşalım Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Murat Kurum, vatandaşlara seslendi. Kurum, pazar günü gerçekleşecek olan İstanbul mitingi için "Bir kez daha tarih yazalım" dedi.