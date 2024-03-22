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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı (İBB) Murat Kurum, çalışmalarını sürdürüyor.
Vatandaşlarla bir araya gelen ve mitinglerine devam eden Kurum, sosyal medyadan yeni bir paylaşım yaptı.
Murat Kurum'un bu paylaşımı ise pazar günü gerçekleştirilecek olan İstanbul mitingine dair oldu.
Kurum paylaşımında, şu ifadelere yer verdi;
"Haydi İstanbul..."
Haydi İstanbul! Bir kez daha tarih yazalım. Pazar günü Büyük İstanbul Mitingi’nde buluşalım.
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