Murat Kurum, Pendikspor kalecisine karşı penaltı kullandı Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Pendikspor tesisi ziyareti sırasında kaleye geçen Pendikspor kalecisi Murat Akşit’e penaltı atışı kullandı. Kurum daha sonra basın mensuplarıyla futbol oynadı.

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AA

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Pendik'te sivil toplum kuruşlarıyla düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, tarihi nitelikteki her bir projelerinin yenisine kapı araladığını söyledi.

Kurum, buradaki temaslarının ardından Pendikspor kulübünü ziyaret etti.

Pendikspor'u ziyaret etti: Penaltı atışları kullanmayı ihmal etmedi

Murat Kurum, ziyaret esnasında kaleye geçen Pendikspor kalecisi Murat Akşit’e karşı penaltı atışları kullandı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurum, spordaki kardeşlik hukukunun her alanda gösterilmesi ve yaşatılmasını temenni etti.

Kurum, uluslararası spor organizasyonlarının İstanbul'da yapılabilmesi için 1 Nisan itibarıyla paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde her türlü altyapıyı ve tesisi kente kazandırmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Murat Kurum, şu anki stadyumun kapasitesinin Pendikspor'a yetmediğini, ilçenin ve kulübün şanına yakışır kompakt bir stadyum ile spor yaşam merkezi yapacaklarını bildirdi.

Basın mensuplarıyla futbol oynadı

İBB adayı Kurum, konuşmalarının ardından basın mensuplarıyla futbol oynadı.

Maçın ardından muhabirleri tebrik eden Kurum, "Bizim her ne kadar görüşlerimiz, fikirlerimiz, tuttuğumuz takımların rengi farklı olsa da üzüntülerimiz, sevinçlerimiz hep aynı. O yüzden burada Pendikspor'umuza ziyaret bu manada bizim için çok kıymetliydi, çok değerliydi. İnşallah, böyle bir basın turnuvasını burada düzenlemek istiyoruz." diye konuştu.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de Kurum’a eşlik ederek penaltı atışı kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)