Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Plastik poşet kullanımını yüzde 80 oranında azalttık. 1 milyar 500 milyon lira tasarruf sağladık." dedi.

Türkiye'de poşet kullanımı ciddi oranda düştü.

Marketlerde 25 kuruşa satılan poşetlerden almak istemeyenlerin sayısı artınca, plastik poşet kullanımı yüzde 80 azalmış oldu.

1 MİLYAR 500 MİLYON LİRA TASARRUF

Geçen yıl 150 bin tondan fazla plastik tasarrufu sağlanırken, 2020’de bu sayı daha da arttı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine katılan ve konuyla ilgili bilgiler veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Plastik poşet kullanımını yüzde 80 oranında azalttık. 1 milyar 500 milyon lira tasarruf sağladık." dedi.

KİŞİ BAŞI ORTALAMA

Geçtiğimiz yıllarda 35 milyar plastik poşetin piyasaya sürüldüğü ve kişi başına ayda ortalama 35 plastik poşetin kullanıldığı belirtilmişti.

BİRÇOK ÜLKE ÜCRET ALIYOR

Fransa, Yunanistan, İrlanda, Hollanda, İsveç ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde de plastik poşetlerden ücret alınıyor.