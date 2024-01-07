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Türkiye 83 gün sonra sandığa gidecek.
Bu süreçte siyaset arenasında yoğun bir hareketlilik yaşanırken gözler AK Parti'de.
Bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım programında 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin adayları açıklanacak.
Murat Kurum'a yoğun ilgi
Yoğun katılımın olduğu programda gözler dün AK Parti'nin İstanbul adayı olarak açıklanan Murat Kurum'a çevrildi.
Kurum, salona girdiğinde davetliler ve siyasi isimler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
Alkış tufanının koptuğu salonda, birçok isim Murat Kurum'u tebrik etti.
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