Murat Kurum projelerini açıkladığı anlarda Ekrem İmamoğlu'nun gerginliği İstanbul için hayata geçireceği dev projeleri sıralayan Murat Kurum'un açıklamaları sırasında canlı yayında olan Ekrem İmamoğlu'nun endişesi kameralara yansıdı.

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ensonhaber.com

Türkiye, kritik bir seçim sürecine daha girdi.

31 Mart'ta şehrini 5 yıl emanet edeceği belediye başkanını seçecek olan seçmenin gözü kulağı da vaat edilen ve edilecek projelerde...

Seçim nabzının en yüksek atacak yer ise şüphesiz İstanbul...

Bugün de AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi’nde Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu toplantısıyla devasa projelerini açıkladı.

İstanbul'un yılardır hasret kaldığı mega projeleri bir bir sıralayan Kurum, başta kentsel dönüşüm olmak üzere; trafik, ulaşım, turizm ve sosyal belediyeciliğe dair tüm vaatlerini nasıl gerçekleştirebileceğini anlattı.

İmamoğlu da canlı yayındaydı...

Murat Kurum'un bu projeleri kamuoyunda direkt takdir toplarken, o sırada İBB'nin mevcut Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da canlı yayındaydı.

Gerginliğini saklayamadı

Kurum'un vaatlerine ithafen olumsuz beyanlarda bulunan ve 5 yıllık görevi süresince sorunların çözümüne dair herhangi bir adım atmayan İmamoğlu, vaat edilen bu projeler karşısında tedirginliğini saklayamadı.