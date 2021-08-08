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    Murat Kurum, provokatör şahsa yapılan çalışmaları tek tek anlattı

    Murat Kurum, provokatör şahsa yapılan çalışmaları tek tek anlattı

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmaris'te yangından etkilenen bölgeye ziyaretinde bir şahsın provokasyonuyla karşılaştı. Kurum'un, provokatör karşısındaki sakin tavrı dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2021 - 19:47
    • Güncelleme : 08.08.2021 - 20:19
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla Marmaris’in Bayır köyünde yangından etkilenen yöre halkıyla bir araya geldi.

    Yangından zarar görev vatandaşlarla yakından ilgilenen Murat Kurum, bölge halkıyla görüşmesi sırasında bir kişinin provokasyonuna maruz kaldı.

    TAHRİK EDİCİ TAVIRLARA ALDIRMADI, DEVLETİN GÜCÜNÜ ANLATTI

    Şahsın provokasyonu karşısında sakinliğini koruyan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, bölge halkı için yapılacakları tek tek anlattı.

    Murat Kurum, provokatör şahsa, yapılanları tek tek anlattı

    BAKAN KURUM, SAKİNLİĞİYLE TAKDİR TOPLADI

    Şahsın tahrik edici tavırlarına aldırış etmeden, meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili bilgi vermeye devam eden Murat Kurum, sakinliğiyle bölge halkının ve izleyenlerin büyük takdirini topladı.

    İşte o anlar kameraya böyle yansıdı...

    Murat Kurum, provokatör şahsa yapılan çalışmaları tek tek anlattı #1

    Murat Kurum, provokatör şahsa yapılan çalışmaları tek tek anlattı #2

    Murat Kurum, provokatör şahsa yapılan çalışmaları tek tek anlattı #3

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