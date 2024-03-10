Murat Kurum: Reklam var, konser var kentsel dönüşüm yok Esenyurt'ta vatandaşlarla buluşan Murat Kurum'u coşkulu bir kalabalık karşıladı. "İstanbul artık kararını vermiştir" diyen Kurum, aynı şeyin Esenyurt için geçerli olduğunu da söyledi. Kurum ayrıca yapılmayan kentsel dönüşüme de değindi.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, sabah saatlerinde Üsküdar Yavuztürk'te vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurum buradan Esenyurt'a geçerek, kendisini bekleyen coşkulu kalabalıkla buluştu.

Esenyurt'ta konuşan Murat Kurum, mevcut CHP'li İBB yönetiminin yapmadığı kentsel dönüşümden bahsetti.

Kurum bu konuya dair; "Bunlar anca sempozyum yaparlar, kentsel dönüşüm yapmazlar. Reklam var, kentsel dönüşüm yok. Konser var, kentsel dönüşüm yok.

Ortada deprem gerçeği var, başkan ortada yok. Plan yok, proje yok, hazırlık yok. Şu ara ne var? Panik var. Acayip telaşlılar." dedi.

Kurum devam eden sözlerinde ise şu ifadelere yer verdi;

"Murat Kurum söylüyorsa yapar"

Bugün Türkiye’nin neresine giderseniz gidin 'Murat Kurum söylüyorsa eğer Murat Kurum yapar' derler.

"Koca 5 yılda sadece 5 bin konut..."

Türkiye’nin en büyük bütçesiyle bakın koca 5 yılda sadece 5 bin konut yapan bir başkanın bırakın makamına gitmeyi sokağa çıkmaması lazım. Burada o metrobüs kuyruklarında metro duraklarındaki eziyeti görüyorsunuz. Orada her gün milletimiz çile çekiyor, çekiyor.

"650 bin konut projemizi yapacağız"