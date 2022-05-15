Murat Kurum: Rize turizm merkezi olacak

Rize genelinde sürdürülen projelerde gelinen noktaya ve teslim süreçlerine ilişkin bilgiler veren Bakan Murat Kurum, çalışmalar tamamlandığında nasıl bir Rize olacağını anlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rize-Artvin Havalimanı’nın açılışı sebebiyle bulunduğu Rize’de yürütülen kentsel dönüşüm projelerini yerinde inceledi.

Rize merkezde yer alan Çarşı Mahallesi kentsel dönüşüm alanını gezen Bakan Murat Kurum, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çarşı Mahallesi yıl sonuna hazır

Çarşı Mahallesi için "Rize’nin tam kalbi" ifadesini kullanan Bakan Kurum, Rize'nin çehresini değiştirecek ve riskli binaları bertaraf edecek bir kentsel dönüşüm çalışması yürütüldüğünü, blokların ve lokantaların olduğu, vatandaşımızın yiyip içip gezebileceği bu alanın yılsonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

404 ofis ve 215 dükkânın olduğu, şehir merkezindeki 25 bin metrekare alanda inşa edilen projede kaba inşaatın yüzde 65 seviyelerine geldiğini ve bir taraftan ince imalatların başladığını belirten Bakan Kurum, "Daha önce bu alan, dolgu zemin üzerine inşa yapılmış, hem deprem riski hem yıkılma riski olan bir alandı. Vatandaşımızla görüştük. Onlarla istişare hâlinde, onları mağdur etmeyecek bir süreçte burada tüm Türkiye'ye örnek olacak bir kentsel dönüşüm süreci başlattık. İnşaatlarımız isteğimiz seviyede, ölçüde gidiyor. Yapım süreci kaliteli bir şekilde TOKİ Başkanlığımız eliyle yürütülüyor." dedi.

Rize Belediyesi ile birlikte Atatürk Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma projesi yürüttüklerini de hatırlatan Bakan Kurum, "Meydanımızı, Atatürk Caddemizi, Çarşı Mahallemizi tamamladığımızda şehrin içinde binalarımızın deprem riskinin bertaraf edildiği ve burada 7 gün 24 saat yaşayan bir çarşı merkezi inşasını tamamlamış olacağız. Burada gençlerimiz iki bina arasında 25-30 metreye varan mesafelerde burada bu sokakta gezecekler, eğlenecekler, yemek yiyecekler, alışveriş yapacaklar, kahvelerde sohbet edecekler ve tüm Rize'nin kalbi inşallah bu Çarşı Merkezinde atmaya devam edecek. Atatürk Caddesi'nde yapacağımız sokak sağlıklaştırma ile de aslında şehrin içinde bir nakış işler gibi bizim tarihimizi kültürümüzü öne çıkaracak bir planlamayı yürütüyoruz." diye konuştu.

Bakan Kurum, meydanın hemen arkasında bulunan metruk yapıların kamulaştırma süreçlerini yaptıklarını, Kültür Sokağı’ndaki binaların restorasyonunu da aslına uygun bir şekilde sürdürdüklerini de kaydetti.

Konutlar

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yaşanan sel felaketinde Rize’de olduklarını ve bayramı Rizelilerle birlikte geçirdiklerini anımsatan Bakan Murat Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Orada söz verdiğimiz konutlarımızı, çay alım merkezlerini; deposuyla, ahırıyla, köy eviyle vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarını tespit ettik ve inşaatlarımızı TOKİ Başkanlığımız eliyle hızlı bir şekilde yapıyoruz. Söz verdiğimiz şekliyle de onlara da konutlarımızı teslim edeceğiz. Rize'de alt gelir grubu vatandaşlarımızın ev alabilmelerini temin etmek amacıyla 2015 adet konutumuzun inşası hızlı bir şekilde devam ediyor. Yağlıtaş Mahallemizde kentsel dönüşümde şehrin içindeki bu riskli gördüğümüz dolgu alanı üzerinde korozyona uğramış, demirinde, betonunda zaman içerisinde korozyonla birlikte taşıma riskinin artık şu an yönetmelikler çerçevesinde olmadığı binalarımıza ilişkin de rezerv konutlarımızı Yağlıtaş'ta 465 tane konut üretmek suretiyle ki, bir kısmında biliyorsunuz bunların selden zarar gören vatandaşlarımıza vereceğimizi söyledik. Orada yılsonuna konutlarımız tamamlanacak. Deniz Sitesi vardı, sadece Rize değil tüm Türkiye'de gündem olmuş, dolgu zemin üzerine yapılmış binanın yattığı artık görsel olarak vatandaşlarımızca izlenen Deniz Sitesi'nde de yıkımını gerçekleştirdik ve hem Deniz Sitesi'nde hem de Taşlıdere Mahallemizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarında toplamda 240 konut inşası fiilen başladı. Orada da amacımız 2023 yılında vatandaşlarımıza buraları teslim etmek."

Sanayi Sitesi

Sanayi Sitesi’nin taşınması ile ilgili son durumun sorulduğu Bakan Murat Kurum, şu cevabı verdi:

"Rize'mizin merkezindeki sanayi sitesinin taşınması ile ilgili süreci de belirlediğimiz, kamulaştırma yaptığımız alanda, esnafımızla görüşüyoruz. Burada da esnafımızın talepleri doğrultusunda iki kez ihale yapmıştık. Yeniden ihaleyi TOKİ Başkanlığımız yapacak ve oradaki vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde Yeni Sanayi Sitesi'ne taşınma sürecini yürütüyor olacağız."

Millet bahçeleri

Rize ile sahili birleştirecek alanda 400 dönümlük dolgu imalatının bittiğini, buradaki millet bahçesi projesinin ihalesinin temmuz ayında TOKİ Başkanlığı tarafından yapılacağını açıklayan Bakan Kurum, "Millet bahçemizin içinde kıraathanemiz, kütüphanemiz olacak. Tüm Rize'ye, tüm bölgeye hizmet edecek selatin camimizle birlikte millet bahçemizi Rize'mize kazandırmış olacağız." dedi.

Murat Kurum, Güneysu ve İyidere’de yapımı devam eden millet bahçeleriyle ilgili olarak da şu bilgileri verdi:

"Güneysu'da ve İyidere'de millet bahçelerimiz var. Güneysu Millet Bahçemiz 42 bin metrekarelik alanda camisiyle, kıraathanesiyle, bitme aşamasına geldi. İyidere Millet Bahçemizin de ihalesini önümüzdeki aylarda yapacağız. Belediyemizle, vekillerimizle birlikte vatandaşımıza verdiğimiz sözleri tutmaya gayret gösteriyoruz."





Ayder’de son durum

Diğer taraftan da tabiatı koruyacak doğa koruma projeleri yaptıklarını ifade eden Bakan Murat Kurum, Ayder Yaylası için yürütülen projelerde gelinen noktayı da şu şekilde aktardı:

"Ayder'de de inşaatlarımız bitme aşamasına geldi. İnşallah yılsonu itibarıyla ilk etaptaki 52 odalı apartımız, yine oradaki 60 odalı otel ünitemiz altındaki termal tesisleriyle birlikte, girişteki yaklaşık 2 bin araçlık otoparkımız da yılsonu itibarıyla tamamlanacak. Yine orada bir başka rezerv alan belirledik. Yaklaşık 15 bin dönümlük alanda da vatandaşlarımıza rezerv apartlar, konutlar yapacağız ki Ayder'in tarihine, kültürüne yakışacak güzellikte bir turizm merkezi olması için bu çalışmayı yapıyoruz. Alt yapıyı tamamen yeniledik. Bu çerçevede Rize'de hem merkezde hem tüm ilçelerde çalışmalarımızı kararlılıkla yürütüyoruz."

"Rize turizm merkezi olacak"

Bakan Kurum, tüm çalışmalar tamamlandığında nasıl bir Rize olacağını ise şu sözlerle ifade etti:

"Rize-Artvin Havalimanı bugün açıldı. Havalimanının açılmasıyla birlikte Rize'miz tarihiyle, doğal güzellikleriyle bir turizm merkezi olacak. Bir taraftan hayvancılığın geliştiği, çayın üretildiği; tarımın, turizmin, istihdamın öne çıkarıldığı bir şehrimiz olmaya devam edecek. Rize'ye gelen vatandaşımız havalimanına indiğinde bir gün Rize merkezde, çarşı merkezindeki bu alanlarda dinlenecek, yemeğini yiyecek, Atatürk Caddesi'ndeki sokak sağlıklaştırmasıyla, meydanıyla, o meydandaki kültür sokağıyla birleştireceğimiz binalarıyla bu alanda gezecek. Diğer taraftan bir gün Ayder'e gidecek, Ayder'de vakit geçirecek. Sahildeki millet bahçesinde vakit geçirecek ve hafta sonu geldiğinde dolu dolu bir Rize tatili yapacak ve burada da esnafımız, vatandaşımız mutlu olacak."