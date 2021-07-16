Murat Kurum: Rize'de, 24 ağır hasarlı bina tespit ettik

Rize'de selin meydana geldiği bölgede inceleme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "24 ağır hasarlı bina tespit ettik" dedi.

Rize'nin Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde sel ve su baskınları meydana geldi.

Sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu, 5 kişi ise yaralandı.

Bölgede selin izleri silinmeye çalışılırken, kaybolan 2 kişi aranıyor.

AFAD, Jandarma, JAK, Sahil Güvenlik Komutanlığı, UMKE, itfaiye, DSİ ve İDAK kurumlarından toplam 440 personel bölgede görev yapıyor.

Selin ardından bölgeye giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise incelemelerini sürdürüyor.

5 MİLYON TL ACİL YARDIM ÖDENEĞİ

Bölgedeki çalışmalar 112 araç, 1 gemi ve 2 helikopter ile sürdürülüyor.

AFAD Başkanlığı tarafından sel bölgesine 5 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi.

Rize ili sınırları içinde yağışlar aralıklı olarak devam ediyor. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yerel düzey çalışma grupları AFAD koordinasyonunda 7/24 esasına göre çalışmalarına devam ediyor.

"24 HASARLI BİNA VAR"

Bölgede açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "24 ağır hasarlı bina tespit ettik." dedi.