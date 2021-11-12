Murat Kurum, Salda Gölü'nün eski ve yeni halini paylaştı

TBMM Plan Bütçe Komisyonu 2022 Yılı Bütçe Görüşmesi sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Murat Kurum, Salda Gölü’nün korunmadığı iddialarına tepki gösterdi.

Türkiye’nin ‘Maldivler’i olarak bilinen Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nün önceki halinden adeta eser yok…

İmar ve çevre değerlerine aykırı oluşumlardan temizlenen Salda, temiz, düzenli ve örnek gösterilen huzurlu bir ortama kavuştu.

HDP’NİN 'SALDA GÖLÜ KORUNMUYOR' İDDİASI

Salda, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2022 Yılı Bütçe Görüşmesi’nde de gündeme geldi.

Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyona Bakanlığın 2021 yılı faaliyetlerini ve 2022 yılı bütçe teklifini sunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kapanış konuşmasında HDP'li komisyon üyelerinin Salda Gölü'nün korunmadığı iddialarına yanıt verdi.

Bakan Kurum, sunum öncesi tüm komisyon üyelerine dağıtılan kitapçıklardaki Salda Gölü'nün eski ve yeni fotoğraflarına bakıldığında korunup korunmadığının görüleceğini aktardı.

Salda Gölü'nün eski ve yeni hali VİDEO

“SALDA BU HALDEYKEN NEREDEYDİNİZ?”

“Salda’nın hali ne oldu? Görsellerini kitapçıklar halinde herkesle paylaştık ve bu anlamda Salda’da biz müdahale etmeden önceki hali de ortadaydı.” diyen Kurum, şöyle devam etti:

“Asıl soru şu: Salda’yı bir tertemiz hale getirdik. Peki, siz Salda bu haldeyken neredeydiniz? Yani Salda’da kumsala araçlar girerken, kıyıda çamur banyosu yapılırken siz neredeydiniz? Biz Salda’ya sahip çıkınca mı Salda değerli oldu? Biz kıyıdaki, çevredeki o çöpleri, konteynerleri, derme çatma binaları kaldırdığımız için mi rahatsızsınız? İnsanlarımıza daha iyi şartlarda orda dinlenme imkanı verdiğimiz için mi rahatsızsınız? Anlamakta açıkçası zorluk çekiyoruz.”