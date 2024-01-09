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AK Parti'nin İstanbul Adayı Murat Kurum, saha çalışmalarına devam ediyor.

Dün kampanyasına start veren Murat Kurum'un programı kapsamında ziyaret ettiği Fatih Camii'nde, dün hain bir saldırı gerçekleşti.

Akşam namazı sırasında camiye gelen saldırgan, İmam Galip Usta ve yanındaki cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakladı.

Murat Kurum, yaralı İmam'ı ziyaret etti

Kurum, kampanyasının ikinci gününde bu üzücü olay çerçevesinde yaralı İmam'ı hastanede ziyaret etti.

"Saldırı sebebiyle üzüldük. Üzüntümüzü paylaşmaya geldik"

Kurum, şöyle konuştu:

Tüm İstanbulumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Bu olay sebebiyle de üzüntülerimi ifade etmek sitiyorum. Az önce Galip Hocamızı ziyaret ettik.



Kendisi ile ilgili bilgi aldık. Çok şükür kendisi çok iyi. Gerekli müdahaleyi yaptılar. Biz de tedavi sürecini takip ediyoruz.



Çok çok geçmiş olsun diyorum ve saldırıyı lanetliyorum, kınıyorum.



İstanbulumuzun her sokağında huzur ve mutluluğu sağlayacağız. İyi günde kötü günde halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz.



Saldırı sebebiyle üzüldük. Üzüntümüzü paylaşmaya geldik.



Sayın Cumhurbaşkanımız da hocamızın sağlık durumunu yakından takip ediyor. Geçmiş olsun dileklerini iletti.