Murat Kurum, Sancaktepe'de Sivaslılar Buluşması'na katıldı Sancaktepe'de Sivaslılar Buluşması'nda konuşan Murat Kurum, "Bizi hep çalışırken, milletimizin yanında göreceksiniz" dedi.

ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Her platformda vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, bu defa Sancaktepe'de konuştu.

Sancaktepe'de Sivaslılar ile buluşan Murat Kurum, İstanbul ve Sancaktepe için yapacaklarından bahsetti.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmetle, minnetle yad ediyorum"

Ömrü boyunca dik duruşunu bozmayan Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmetle, minnetle, özlemle yâd ediyorum. Muhsin ağabeyimiz yüreği milleti için çarpan, bütün mesaisini canından öte sevdiği vatanı için harcayan yiğitti. Allah mekânını cennet eylesin.

Gazzeli masumlar için dua edildi

Bu mübarek günde en büyük duamız 7 Ekim’den bu yana on binlerce masumun katledildiği Gazze’nin bir an önce özgürlüğüne kavuşmasıdır.

"Sivas'a 30 dev eser kazandırdık"

Bakanlık görevim esnasında Sivas’ımıza sayısız eserler kazandırdık. Sivas’ımızda tam 30 dev eserimizi armağan ettik.

"İstanbul kirli bir pazarlık masasına yatırıldı"

Bugün maalesef milletin gözleri önünde İstanbul kirli bir pazarlık masasına yatırılmıştır. Daha dün Sancaktepe’de ne yaptıklarını gördük. Kurdukları ‘Kandil İttifakı’nın bayrakları meydanda sallandı. İnanın artık mızrak çuvala sığmıyor.

"Kandil Uzlaşısı’nın adayı İmamoğlu’dur"