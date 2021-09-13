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    Murat Kurum: Sel bölgelerinde 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlandı

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinden etkilenen Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlandığını duyurdu.
    • AA
    • 13.09.2021 - 16:50
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 16:51
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    Murat Kurum: Sel bölgelerinde 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlandı

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketinden etkilenen Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlandığını duyurdu.

    Ayrıntılar gelecek...

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