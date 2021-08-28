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    Murat Kurum: Sel mağdurları yeni evlerine en kısa sürede yerleştirilecek

    Sel felaketinin ardından ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşlara yönelik bilgilendirme yapan Bakan Kurum, en kısa sürede mağdurların ev ve iş yerlerinin teslim edileceğini söyledi.
    • AA
    • 28.08.2021 - 12:12
    • Güncelleme : 28.08.2021 - 13:15
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    Murat Kurum: Sel mağdurları yeni evlerine en kısa sürede yerleştirilecek

    Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sel felaketinin üstünden 17 gün geçti.

    Bölgede çok sayıda can kaybı verilirken, ev ve iş yerleri yıkılan, zarar gören vatandaşlar da mağdur oldu.

    Mağduriyetleri gidermek ve vatandaşın yaralarını sarmak için ilgili bakanlıklar birlikte harekete geçti.

    EV VE İŞ YERLERİ, EN KISA SÜREDE TESLİM EDİLECEK

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selde mağdur olan vatandaşların ev ve iş yerlerinin en kısa sürede tamamlanacağını belirten açıklamalarda bulundu.

    Murat Kurum: Sel mağdurları yeni evlerine en kısa sürede yerleştirilecek #1

    "BİN 114 KONUT ÜRETECEĞİZ"

    Devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olacaklarını söyleyen Bakan Kurum,  "Üç ilimizde köy evlerimizle birlikte bin 114 konut üreteceğiz. Bu süreçte Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle, çok hızlı bir şekilde hareket ederek 10 günde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık." dedi.

    Murat Kurum: Sel mağdurları yeni evlerine en kısa sürede yerleştirilecek #2

    HAZIRLANAN PROJELERİ YAYINLADI

    Hazırlanan proje görsellerini yayınlayan Bakan Kurum, "Ağır hasarlı, acil yıkılacak, yıkılmış; Kastamonu'da 260 bina, 564 bağımsız bölüm, Sinop'ta 277 bina, 415 bağımsız bölüm tespit ettik. Hasar tespit sonuçlarına göre binaların yıkım çalışmalarını sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

    Murat Kurum: Sel mağdurları yeni evlerine en kısa sürede yerleştirilecek #3

    YIKIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    Bölgede hasarlı ve riskli olduğu tespit edilen binaların yıkımlarının da sürdüğünü aktaran Bakan Kurum, "Kastamonu'da yıkım kararı aldığımız 90 binanın tamamını yıktık. Sinop'ta da yıkım kararı aldığımız 101 binadan 64'ünün yıkımını gerçekleştirdik.

    Murat Kurum: Sel mağdurları yeni evlerine en kısa sürede yerleştirilecek #4

    "EN GEÇ 1 YIL İÇERİSİNDE TESLİM ETMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

    Şehirlerimizde bir yandan yıkım çalışmalarımız devam ederken diğer yandan inşa süreçlerimizi başlattık.

    Yatay mimari esasıyla, zemin artı 3 - 4 katı geçmeyen yeni konutlarımızı en geç 1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

    Murat Kurum: Sel mağdurları yeni evlerine en kısa sürede yerleştirilecek #5

    KİRA DESTEĞİ SAĞLANACAK

    Bakan Kurum, evlerin inşaası sürecinde vatandaşların mağdur olmaması için kira desteği de sağlanacağını aktarak, "Bu süreçte hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması adına hak sahibi vatandaşlarımıza kira ve taşınma yardımı yapıyoruz.

    Sel nedeniyle oluşan tahribatı gidermek için altyapı ve üstyapı çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

    Murat Kurum: Sel mağdurları yeni evlerine en kısa sürede yerleştirilecek #6

    "BELEDİYELERE 24 MİLYON TL HİBE VERDİK"

    İlbank eliyle içme suyu şebeke hatlarımızı tamir ettik, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının hasar tespitini yaptık. Belediyelerimize 24 milyon TL hibe verdik." dedi.

    Murat Kurum: Sel mağdurları yeni evlerine en kısa sürede yerleştirilecek #7

    "3 EYLÜL'DEKİ İLK İHALEYLE 478 KONUTUN İNŞAASI BAŞLAYACAK"

    Bakan Kurum, açıklamlarına şu sözlerle devam etti:

    "Kastamonu Bozkurt'ta 'Yeni Bozkurt' için vakit kaybetmeden çalışmaya başladık. TOKİ Başkanlığımız eliyle 3 Eylül’deki ilk ihaleyle 478  konutumuzun inşa sürecini başlatacağız.

    Yapacağımız çalışmalarla Bozkurt'un çehresini güzelleştireceğiz.

    Bozkurt’ta eskisinden daha büyük ve içinde kıraathanesi ve sosyal donatıları olan yeni bir kent meydanı yapacak, bölgeye ticaret aksı kazandıracağız.

    Murat Kurum: Sel mağdurları yeni evlerine en kısa sürede yerleştirilecek #8

    "YEREL MİMARİ ÖRNEK ALINACAK"

    Yerel mimarimizi örnek alarak inşa edeceğimiz yeni meydanımızla Bozkurt’umuza değer katacağız.

    Bozkurt'ta, selde zarar gören ve yaklaşık 100 dükkân olan çarşımızı esnafımızla birlikte yenileyeceğiz.

    Sağlam binaların iç ve dış cephe tadilatını yapıp vatandaşlarımıza teslim etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

    Murat Kurum: Sel mağdurları yeni evlerine en kısa sürede yerleştirilecek #9

    SANAYİ SİTELERİ YENİLENECEK

    Selde hasar gören sanayi sitelerinin tamamını yeniliyoruz.

    Kastamonu’nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop’un Ayancık ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve AFAD ile birlikte inşa edeceğimiz yeni dükkânları 1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

    Murat Kurum: Sel mağdurları yeni evlerine en kısa sürede yerleştirilecek #10

    "BİZ, BİR VE BERABERİZ"

    Sel bölgesinde ilk günden bu yana; Bakanlıklarımız, AFAD, KIZILAY, UMKE, JAK, kahraman Mehmetçiklerimiz, gönüllü yardım kuruluşlarımız ve emniyet güçlerimizle birlikte, her afette olduğu gibi omuz omuza çalıştık.

    Her bir çalışanımızın emeğine yüreğine sağlık.

    Biz, bir ve beraberiz...

    Selin oluşturduğu hasarları kısa sürede giderecek, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Selden etkilenen kardeşlerimizi güvenli yuvalarına ve iş yerlerine kısa sürede kavuşturacağız."

    Murat Kurum: Sel mağdurları yeni evlerine en kısa sürede yerleştirilecek #11

    Murat Kurum: Sel mağdurları yeni evlerine en kısa sürede yerleştirilecek #12

    Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selin ardından 17 günü geride bıraktık.
    Devletimizin tüm imkânlarıyla milletimizin yanındayız, yaraları sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Üç ilimizde köy evlerimizle birlikte 1.114 konut üreteceğiz.
    Bu süreçte Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle, çok hızlı bir şekilde hareket ederek 10 günde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık.
    Ağır hasarlı, acil yıkılacak, yıkılmış;
    Küçük turuncu elmasKastamonu'da 260 bina, 564 bağımsız bölüm,
    Küçük turuncu elmasSinop'ta 277 bina, 415 bağımsız bölüm tespit ettik.
    Hasar tespit sonuçlarına göre binaların yıkım çalışmalarını sürdürüyoruz.
    Küçük turuncu elmasKastamonu'da yıkım kararı aldığımız 90 binanın tamamını yıktık. Sinop'ta da yıkım kararı aldığımız 101 binadan 64'ünün yıkımını gerçekleştirdik.
    Şehirlerimizde bir yandan yıkım çalışmalarımız devam ederken diğer yandan inşa süreçlerimizi başlattık.
    Yatay mimari esasıyla, zemin artı 3 - 4 katı geçmeyen yeni konutlarımızı en geç 1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız.
    Bu süreçte hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması adına hak sahibi vatandaşlarımıza kira ve taşınma yardımı yapıyoruz.
    Sel nedeniyle oluşan tahribatı gidermek için altyapı ve üstyapı çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.
    İlbank eliyle içme suyu şebeke hatlarımızı tamir ettik, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının hasar tespitini yaptık. Belediyelerimize 24 milyon TL hibe verdik.
    Kastamonu Bozkurt'ta 'Yeni Bozkurt' için vakit kaybetmeden çalışmaya başladık. TOKİ Başkanlığımız eliyle 3 Eylül’deki ilk ihaleyle 478  konutumuzun inşa sürecini başlatacağız.
    Yapacağımız çalışmalarla Bozkurt'un çehresini güzelleştireceğiz.
    Bozkurt’ta eskisinden daha büyük ve içinde kıraathanesi ve sosyal donatıları olan yeni bir kent meydanı yapacak, bölgeye ticaret aksı kazandıracağız.
    Yerel mimarimizi örnek alarak inşa edeceğimiz yeni meydanımızla Bozkurt’umuza değer katacağız.
    Bozkurt'ta, selde zarar gören ve yaklaşık 100 dükkân olan çarşımızı esnafımızla birlikte yenileyeceğiz.
    Sağlam binaların iç ve dış cephe tadilatını yapıp vatandaşlarımıza teslim etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.
    Selde hasar gören sanayi sitelerinin tamamını yeniliyoruz.
    Kastamonu’nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop’un Ayancık ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve AFAD ile birlikte inşa edeceğimiz yeni dükkânları 1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.
    Sel bölgesinde ilk günden bu yana; Bakanlıklarımız, AFAD, KIZILAY, UMKE, JAK, kahraman Mehmetçiklerimiz, gönüllü yardım kuruluşlarımız ve emniyet güçlerimizle birlikte, her afette olduğu gibi omuz omuza çalıştık.
    Her bir çalışanımızın emeğine yüreğine sağlık.
    Biz, bir ve beraberiz...
    Selin oluşturduğu hasarları kısa sürede giderecek, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Selden etkilenen kardeşlerimizi güvenli yuvalarına ve iş yerlerine kısa sürede kavuşturacağız.

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