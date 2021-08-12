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    Murat Kurum, selin en çok etkilediği Zafer köyünde

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da meydana gelen sel felaketinden en çok etkilenen Zafer köyünde çalışmaları yerinde inceledi.
    • İHA
    • 12.08.2021 - 15:49
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 16:07
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    Murat Kurum, selin en çok etkilediği Zafer köyünde

    Bartın'da yaşanan sel felaketinde Ulus ilçesine bağlı Akören Söküler köyünde kaybolan 85 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları sürüyor.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaşlı kadının yakınları ile görüşerek çalışmalardaki son durum hakkında bilgiler aldı.

    VATANDAŞLARLA TEK TEK İLGİLENDİ

    Bakan Murat Kurum, ardından selin en çok etkilediği Zafer köyüne geçerek buradaki çalışmaları yakından inceledi.

    Selden zarar gören vatandaşlar ile tek tek ilgilenen Bakan Murat Kurum, köyün iki yakasına ulaşımın sağlanacağı köprünün hızla yapılması için talimat verdi.

    HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Kurum, köydeki hasar tespit çalışmalarını da denetledi. Bakan'a ihtiyaçlarını anlatan vatandaşlar, bir taraftan da temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

    Bakan Murat Kurum, bölgedeki incelemelerin ardından köyden ayrıldı.

    Murat Kurum, selin en çok etkilediği Zafer köyünde VİDEO

    Murat Kurum, selin en çok etkilediği Zafer köyünde #1

    Murat Kurum, selin en çok etkilediği Zafer köyünde #2

    Murat Kurum, selin en çok etkilediği Zafer köyünde #3

    Murat Kurum, selin en çok etkilediği Zafer köyünde #4

    Murat Kurum, selin en çok etkilediği Zafer köyünde #5

    Murat Kurum, selin en çok etkilediği Zafer köyünde #6

    Murat Kurum, selin en çok etkilediği Zafer köyünde #7

    Murat Kurum, selin en çok etkilediği Zafer köyünde #8

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