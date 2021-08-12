Murat Kurum, selin en çok etkilediği Zafer köyünde

Murat Kurum, selin en çok etkilediği Zafer köyünde

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın'da meydana gelen sel felaketinden en çok etkilenen Zafer köyünde çalışmaları yerinde inceledi.

Bartın'da yaşanan sel felaketinde Ulus ilçesine bağlı Akören Söküler köyünde kaybolan 85 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaşlı kadının yakınları ile görüşerek çalışmalardaki son durum hakkında bilgiler aldı.

VATANDAŞLARLA TEK TEK İLGİLENDİ

Bakan Murat Kurum, ardından selin en çok etkilediği Zafer köyüne geçerek buradaki çalışmaları yakından inceledi.

Selden zarar gören vatandaşlar ile tek tek ilgilenen Bakan Murat Kurum, köyün iki yakasına ulaşımın sağlanacağı köprünün hızla yapılması için talimat verdi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kurum, köydeki hasar tespit çalışmalarını da denetledi. Bakan'a ihtiyaçlarını anlatan vatandaşlar, bir taraftan da temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bakan Murat Kurum, bölgedeki incelemelerin ardından köyden ayrıldı.

Murat Kurum, selin en çok etkilediği Zafer köyünde VİDEO