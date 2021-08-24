Murat Kurum, selin etkilediği Bozkurt'un inşası için vatandaşları dinledi

Selde zarar gören bölgelerin yeniden inşa edilmesiyle ilgili çalışmaları takip eden Bakan Kurum, vatandaşlarla bir araya gelerek bölgeyle ilgili fikirleri aldı.

Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sel felaketinden en çok etkilenen illerden biri de Kastamonu oldu.

Ezine Çayı'nın bulunduğu Bozkurt'u yıkıp geçen sel felaketinin ardından çok sayıda vatandaşın evi ve iş yerleri zarar gördü.

70 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin kaybolduğu selin ardından vatandaşların yaraları sarılmaya çalışılıyor.

BOZKURT YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Felaketin ilk anlarından itibaren durumu yakından inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bozkurt'un yeniden inşa edileceğini söyledi.

VATANDAŞLARIN FİKİRLERİ ALINDI

Bakan Kurum, Twitter hesabından, "Yeni Bozkurt'u bir ve beraberce inşa ediyoruz..." notuyla vatandaşların fikirlerini aldıklarına dair bilgilendirme yaptı.

"VATANDAŞLARIN FİKİRLERİNİ ALIYORUZ"

Yaptığı bilgilendirmede, "İlçemizdeki her bir vatandaşımızla ve esnafımızla görüşerek onların fikirlerini alıyor, çalışmalarımızı anlatıyoruz." ifadelerine yer veren Bakan Kurum, bölgenin yeniden inşası için yapılan çalışmaları paylaştı.

İÇİŞLERİ VE TARIM, ORMAN BAKANLIĞI DA TAKİP ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yapılan toplantıda bulunarak vatandaşları dinledi.