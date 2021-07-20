Murat Kurum: Selin yaralarını sarmak için tüm adımları atıyoruz

Murat Kurum: Selin yaralarını sarmak için tüm adımları atıyoruz

Yaşanan sel sonrasında seferber olduklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "TOKİ Başkanlığımız eliyle 550 konut yapım sürecini başlattık" dedi.

Sel felaketinin ardından Rize'de bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bayram namazını Sahil Camii’nde kıldı.

Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Kurum, kentte 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel ve heyelanlarla ilgili açıklamada bulundu.

"TÜM KURUMLARIMIZ SEFERBER OLDU"

Kurum, yaşanan sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

"Selin olduğu andan itibaren tüm kurumlarımız seferber oldu." diyen Kurum, şunları söyledi:

"KONUTLARIN YAPIMI İÇİN ADIMLARIMIZI ATTIK"

"Şu an itibarıyla tüm yollarımız açık. Selin etkilendiği tüm ilçelerimizde, beldelerimizde altyapı hasarları giderilmiş, içme suyu verilmiş durumda. Yeni kalıcı imalatlara ilişkin gerek yollar gerek konutların yapımı için adımlarımızı attık.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz dere ıslahlarıyla ilgili çalışmalarını başlattı. Sel bölgesindeki tüm alanların hasar tespit çalışmaları yapıldı. Bayramdan hemen sonra kalıcı imalatların yapımı sürecine gireceğiz."

Murat Kurum: Selin yaralarını sarmak için tüm adımları atıyoruz ViDEO

"550 KONUT YAPIM SÜRECİ BAŞLATILDI"

Bayramda tüm ekiplerin sahada çalışıyor olacağını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı, "Selin yaralarını sarmak adına tüm adımları atıyor olacağız. Diğer taraftan hem selden etkilenen hem de sel riski altında bulunan kardeşlerimizi taşımak amacıyla TOKİ Başkanlığımız eliyle 550 konut yapım sürecini de başlattık.

En geç bir yıl içerisinde de konutlarımızın teslimini yapıyor olacağız. Amacımız Rize’de selden zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını en hızlı şekilde sarmak." diye konuştu.

"HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI"

Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı yeni yağış uyarısını hatırlatarak, "Herhangi bir olumsuzluk beklemiyoruz, her türlü tedbir alınmış durumda." ifadelerini kullandı.