Murat Kurum: Sıfır Atık'ta Kızılcahamam gibi örnekleri artıracağız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık Hareketimize pilot ilçe Kızılcahamam'da gencinden yaşlısına tüm vatandaşlarımız destek verdi. Şimdi pilot ilçe sayımızı 7 bölgeye yayarak Kızılcahamam gibi örnekleri daha da artıracağız" dedi.

DHA

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi, 2019 yılında Sıfır Atık uygulaması için pilot ilçe seçildi.

İlçe genelinde geri kazanılabilir atıklar için toplama sistemi oluşturuldu ve atık getirme merkezi kuruldu.

Vatandaşlar, atıklarını Sıfır Atık Bahçesi, Sıfır Atık Otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabiliyor.

Her hanenin bir 'Sıfır Atık Toplama Kartı' bulunuyor. Toplanan atığın kilosuna göre, vatandaşların kartlarına puan yükleniyor.

Bu puanlar yine ilçedeki marketlerde para yerine kullanılabiliyor.

5 BÖLÜMDE OLUŞAN SIFIR ATIK BAHÇESİ

İlçeye kurulan Sıfır Atık Bahçesi, 5 bölümden oluşuyor. Atıkların depolandığı ve depozito işlemlerinin uygulandığı atık bölmesinin yanı sıra bahçede geri dönüşüm malzemeleri ile öğretmen ve öğrencilerin tasarım ürünler yaptığı Geri Dönüşüm Atölyesi bulunuyor.

Yine bahçede çocukların vakit geçirebilecekleri Sıfır Atık Oyun Alanı, takas sistemiyle kitap ve oyuncak satışlarının gerçekleştiği Ambalajsız Atık Dükkanı ve Sıfır Atık Kafeteryası yer alıyor.

BAKAN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Kızılcahamam'dan görüntüler paylaştı. Pilot ilçe sayısının 7 bölgeye yayılacağına dikkat çeken Kurum, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız Sıfır Atık Hareketimize pilot ilçe Kızılcahamam'da gencinden yaşlısına tüm vatandaşlarımız destek verdi. Şimdi pilot ilçe sayımızı 7 bölgeye yayarak Kızılcahamam gibi örnekleri daha da artıracağız" dedi.

Sıfır Atık Uygulamaları Daire Başkanı Okan Bahrioğlu da "Pilot ilçe sayımızı arttırarak, Sıfır Atık farkındalığı ve bilincinin tüm vatandaşlarımıza yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

'GERİ DÖNÜŞÜMLE ETRAFIMIZ TEMİZLENDİ'

Projeye ilgi gösteren vatandaşlar bir yandan topladıkları atıkları makinelere atıp, 'Sıfır Atık' bilinciyle hareket ederken, diğer yandan bütçelerine katkı sağlamış oluyor.

Projenin devam ettiği Üçbaş Mahallesi Muhtarı Halil İzzet Ceylan, "Araç geldiğinde atıkları tartıyor. Burada tartılan atıkların depozito bedelleri Sıfır Atık Kartları'na yükleniyor. Bizim mahallemize de Sıfır Atık Kartı verdiler. Buna puanlar yükleniyor. Bu puanları mahallemizin ihtiyaçlarında kullanıyoruz. Önceden mahalle araları poşetlerden geçilmiyordu, şimdi geri dönüşümle birlikte etrafımız da temizlenmiş oldu" dedi.

'ÇÖPE DEĞİL, MAVİ KONTEYNERLERE ATIYORUZ'

Mahalle sakini Mehmet Özçelik de "Herkes alıştı, atıklarımızı çöpe değil, mavi konteynerlere atıyoruz. Hem çevremizi temiz tutuyoruz hem de atıklarımızı dönüştürüyoruz" diye konuştu.

Zeki Aydın ise depozito sistemiyle hem kendi bütçelerine katkı sağlarken hem de mahallerin ihtiyaçları için birikim sağladıklarına dikkat çekti.

Aydın, "Artık 'Sıfır Atık' bilinci oluştu. Her şeyi ayırıyoruz, çünkü bize hizmet olarak geri dönüyor" dedi.

'SIFIR ATIK, SIFIR KAYIP'

Bir başka mahalle sakini Nadir Çalışkan, şöyle konuştu:

"Evimizdeki poşetleri ikiye ayırıyoruz. Biri 'Sıfır Atık' poşeti, diğeri de normal atık poşeti. Bunları ayırıp, Sıfır Atık kutusuna atıyoruz. Aynı zamanda yolda, sağda solda gördüklerimizi bile getirip, atıyoruz. Görevli arkadaşlar araçlarla geliyorlar, atıkları topluyorlar. Bu hizmetten çok memnunuz. 'Sıfır Atık', sıfır kayıp."

Ayşe Ünal ise sıfır atık kartlarına yüklenen puanlar ile torunları için alışveriş yaptığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)