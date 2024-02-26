Murat Kurum, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı açılışında: Çilesiz İstanbul'un en önemli adımlarından Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı Projesi açılışında konuşan Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, bu projenin trafik çilesini bitirecek adımlardan biri olduğunu söyledi.

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ensonhaber.com

AK Parti, İstanbul'a bir ulaşım eseri daha kazandırdı.

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programla hizmete alındı.

Törene Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum da katıldı.

Kurum, törende katılımcılara seslendi.

"Çilesiz İstanbul'un en önemli adımlarından"

Kurum, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Anadolu'yu nasıl demir ağlarla ördüysek, nasıl yüksek hızlı trenlerle birbirine bağladıysak İstanbul'umuzu da yerli ve milli raylı sistemlerle örmeye devam ediyoruz. Çilesiz İstanbul'un en önemli adımlarından olan Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattımız projemiz hayırlı uğurlu olsun.

Açıklandığımız ilk günden beri İstanbul yollarındayız. İstanbul'umuzun 571 yıllık mazisi maalesef bir avuç iş bilmez tarafından heba edilmektedir.

"İstanbul hasretle hizmetkar belediyeciliği bekliyor"

Cumhurbaşkanımızın 94 yılından itibaren yönetimiyle birlikte yükselişe girmiş Avrupa'nın kültür başkenti olmuşken, son 5 yılda maalesef fetret dönemine girmiş, şehircilik anlamında adeta hasta bir şehir haline gelmiştir.

Bu şehrin tüm insanları kendilerine efendilik taslayanlardan bezmiş bir şekilde hizmetkarlarını bizleri, gerçek belediyeciliği hasretle bekliyor.

"Mevcut İBB yönetimi kriz üretme derdinde"

Mevcut yönetim ile halk arasında kan uyuşmazlığı vardır. Bunlar bu milletin kadim değerlerine yabancıdırlar. Dün Ayasofya'nın açılışına davet edilmelerine karşın davet edilmediği iddiasıyla mazeret ve polemik üretenler, şimdi de İstanbul'da kolay ulaşıma yönelik bir programa davet üzerinden bir kriz üretmeye girişmektedirler.

"Artık vakit İstanbul vakti diyoruz!"

Aylarını, yıllarını bu şehrin dışında geçirdiler. Ömrünü trafikte geçiren İstanbullulara dönüp bakmadılar. Bu beceriksizliklere İstanbul'un tüm sokaklarında şunu söylüyorum: Onlar susacak İstanbul konuşacak! Söz de mühür de bizim. Artık vakit İstanbul vakti diyoruz!

"Trafikten bezmiş İstanbulu, çilesiz İstanbul ile buluşturacağız"

Biz de 'Onlar yapamaz Murat Kurum yapar' diyerek omuzlarımıza sorumluluk yükleyen Cumhurbaşkanımızın huzurunda halkımıza söz veriyoruz. Sadece milletimizin sözüne kulak vereceğiz. Size söz; 2019'dan önce başlattığımız metro inşaatlarının temellerine bile beton dökenlerin dönemi 31 Mart akşamı bitireceğiz.

Verdikleri sözlerini yerine getirmeyenlerden bu şehrin kayıp yıllarının hesabını tek tek soracağız. İstanbul'umuzu 1 Nisan'dan itibaren milletimizle el ele vererek en büyük ulaşım yatırımları ile buluşturacağız. Trafikten bezmiş İstanbul'u, çilesiz İstanbul ile buluşturacağız."

Cumhurbaşkanı sahneye çıktı, Kurum'un elini havaya kaldırdı

Kurum'un hitabından sonra sahneye, konuşmayı dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı. Erdoğan, Kurum'u bir kez daha İstanbullulara takdim etti.

Cumhurbaşkanı, Kurum'un elini havaya kaldırarak objektiflere poz verdi.

Bu anlar, törene katılanlar tarafından coşkuyla alkışlandı.