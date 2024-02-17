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Murat Kurum: Size sözümüz var

Murat Kurum: Size sözümüz var AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile "Sadece İstanbul" anlayışıyla İstanbul'a yapılması planlanan projeleri sıraladı.