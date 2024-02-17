AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un ilçelerinde sivil toplum örgütleri temsilcileri ve halkla buluşmaya devam ediyor.
Kurum, önceliğini kentsel dönüşüm projeleri ve trafik sorununa vererek İstanbul'daki her kesimin kucaklayan ve ihtiyaçlara cevap veren projelerini aktarıyor.
Kurum, bugün de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak "Size sözümüz var" mesajı verdi.
İstanbul'da yapılması planlananlar
Kurum'un paylaştığı videoda İBB başkanı olduğunda yapmaya söz verdiği bazı konu başlıklarını şöyle sıraladı:
Raylı sistemler iki katına çıkacak.
İki yakaya iki tünel yapılacak.
20 adet katlı kavşak, 151 adet kavşak yapılacak
Esenler ve Harem otogarı taşınacak.
Asya ve Avrupa yakasında 6 yeni lojistik merkezi yapılacak.
Her yıl 100 yeni metrobüs, er yıl 250 yeni otobüs alınacak.
Silivri’ye metrobüs gelecek.
250 bin araçlık otopark
Otopark ücretlerinde yüzde 25 indirim yapılacak.
Merkezi taksi sistemi getirilecek.
Deniz ulaşımı iki katına çıkacak.
Deniz ulaşımına 3 yeni hat geliyor.
100 kilometre yeni bisiklet yolu yapılacak.
İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayacak.
Toplam 650 bin konut yapılacak.
Evini dönüştüreceklere 700 bin TL hibe 700 bin kredi verilecek.
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