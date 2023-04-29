Murat Kurum son durumu açıkladı! 'İstanbullular Yarısı Bizden kampanyamızı tuttu' Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yarısı Bizden' kampanyasına olan ilgiyi gözler önüne serdi. Bakan Kurum, "340 bin 460 bağımsız birim için 58 bin 61 başvuru yapıldı." dedi.

ensonhaber.com Türkiye, projelerle afetlere karşı dirençli hale getiriliyor. 6 Şubat depremlerinin ardından kentsel dönüşüm projelerinin önemi bir kez daha gözler önüne serildi. 11 ilde yıkılan binlerce bina arasında TOKİ konutları ayakta kalmayı başardı. Bunun üzerine çok sayıda vatandaş, kentsel dönüşüm projelerine yöneldi. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir kez daha harekete geçti. Devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle TOKİ eliyle hayata geçirilecek yeni bir kampanya duyuruldu. Yarısı devletten Müjdeyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. "Yarısı Bizden" kampanyasıyla İstanbul'da riskli yapılar dönüşüme girmiş olacak. Böylelikle, dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devletin karşılayacağı belirlendi. Kampanyaya ilk günden itibaren yoğun ilgi gösterildi. "58 bin 61 başvuru yapıldı" Son durumu ise Bakan kurum sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı: İstanbullular Yarısı Bizden kampanyamızı tuttu.



3 günde 1 milyondan fazla vatandaşımızın hayatını etkileyecek sayıda başvuru aldık.



340 bin 460 bağımsız birim için 58 bin 61 başvuru yapıldı. Başvuruları inceliyor, süreçleri başlatıyoruz.



İstanbul’umuzda riskli yapı bırakmayacağız.