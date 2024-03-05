Murat Kurum söz verdi ve yaptı! Tozkoparan kentsel dönüşümle yenilendi Sosyal medya hesabından kentsel dönüşüm sonrası yenilenen Tozkoparan'ın son halini paylaşan Murat Kurum, "İstanbul’da da 80 bin yeni yuvayı sahipleriyle buluşturduk, 5 bin yeni iş yeri yaptık" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlarla bir araya gelen ve İstanbul'da ayak basılmadık ilçe bırakmayan Kurum, özellikle kentsel dönüşüme dikkati çekiyor.

Bakanlığı döneminde yaptığı çalışmaları bilen vatandaşlar ise İstanbul'daki kentsel dönüşümü Murat Kurum'un halledeceğinden emin.

Katıldığı program ve mitinglerde de buna değinen Kurum, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Kurum, paylaşımında, "15 bin konut vadettiler, 5 bin 500’ünü bile bitirmediler. Kentsel dönüşümü engellemek için kampanya yaptılar, 1.537 dava açtırdılar. Reklama harcadıkları tutarın yarısını bile deprem hazırlığına ayırmadılar. Güya deprem seferberliği ilan ettiler ama tek çivi çakmadılar.

Biz ise tüm Türkiye’de 365 bin konut yaparken, 46 bin afet konutunu bitirirken, 3 ayda deprem bölgesinde 180 bin konutun temelini atarken İstanbul’da da 80 bin yeni yuvayı sahipleriyle buluşturduk, 5 bin yeni iş yeri yaptık. İşte burası Tozkoparan." ifadelerine yer verdi.

Tozkoparan'ın kentsel dönüşümüne dair yapılan paylaşımda, bölgede yaşayan bir vatandaş ise Kurum'u şu sözlerle anlattı;

"Devlet burayı yaptı ve çok sağlam oldu"

50 yıllık Tozkoparanlıyız. Tozkoparan. 50-60 senelik binalardan oluşmaktaydı. Türkiye'nin ve İstanbul'un deprem gerçeğini de düşünürsek insanların oturması riskli olan evlerde oturuyorduk. Bizim adımıza devlet burayı yaptı ve denetleyerek yaptı ve çok sağlam oldu.

"Murat Kurum Tozkoparan halkına söz verdi. Hepsi bir bir yerine getirildi"

Tozkoparan Mahallesi'nin kentsel dönüşümü bana göre Türkiye'de örnek bir dönüşüm. Bir kere deprem riskinde biz çok rahatız. Hani söylem vardır; "Deprem öldürmez bina öldürür" diye. Biz depreme dayanıklı evlerimizde rahat ve huzurlu bir şekilde yaşıyoruz.



Murat Kurum, Tozkoparan halkına söz verdi. Hepsi bir bir yerine getirildi. Bizler bu süreci kira yardımı alarak, taşınma yardımı alarak yürüttük. Murat Kurum'un verdiği söz yaklaşık 18 ay ile 24 ay içerisindeydi. Bu süre dolmadan biz evlerimize yerleştik. Geri ödemelerde 15 yıllık bir ödeme imkanı sundu. Biz dar gelirliler bile bu ödemelerde zorluk çekmeden geri ödemeleri yapabiliyoruz.

"Deprem gerçeğini İstanbul'un muradı olan Murat Kurum çözecektir"