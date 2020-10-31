İzmir’deki deprem felaketinin ardından bölgeye giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık” dedi.

6.6 büyüklüğündeki depremin yaşadığı İzmir’de bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, son bilgileri paylaştı.

AFAD İzmir Koordine Merkezinde açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, dünden bu yana kentte 484 artçı sarsıntının meydana geldiğini söyledi.

17 BİNA YIKILDI

Sahada fiilen yaklaşık 5 bin arama kurtarma personelinin çalışma yürüttüğünü dile getiren Kurum, “17 binamızda yıkım gerçekleşmişti, arama kurtarma faaliyetleri şu an 8'inde devam ediyor.” dedi.

Murat Kurum: Şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık VİDEO

“100 VATANDAŞIMIZI KURTARDIK”

Kurtarılan depremzedelerin sayısını da paylaşan Kurum, “Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık.” diye konuştu.

Bakan Kurum, “Konutları inceleyeceğiz, bütün binalara girerek hasar tespit çalışmalarını yapacağız. Vatandaşlardan ricamız, hasar tespit ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasından sonra binalara girmeleri. Yıkılma riski olan binalar var. Binasına giremeyecek, eşyasını alamayacak vatandaşlarımıza eşya yardımı yapılacak. 56 bin kişi kapasiteli mobil beslenme ünitelerimiz şu an alanda. Ağır hasarlı binalar için taşınma yardımı yapılacak. TOKİ, kalıcı konutların yapımı için AFAD'la koordinasyon halinde hem yerinde hem de rezerv alanlarda süreci başlattı.” ifadelerini kullandı.