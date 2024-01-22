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Türkiye, yerel seçimlere gidiyor..

31 Mart'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar, 5 yıl boyunca görevde kalacak olan belediye başkanını seçecek.

Bu kapsamda da siyasi partilerin adayları netleşti ve çalışmalar başladı.

En fazla merak edilen ise AK Parti'nin İstanbul'da çıkaracağı adaydı...

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı ise herkesin sevdiği bir isim olan Murat Kurum oldu.

Kurum, adaylığının açıklanmasının ardından ilçe ilçe gezerek, vatandaşlarla bir araya geliyor..

25 Ocak'ta açıklayacak

Gittiği her yerde vatandaşların sorunlarını dinleyen Murat Kurum, trafiğinden kentsel dönüşümüne kadar İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracak çözümler için çalışmaya devam ediyor.



Kurum, hazırladığı mega projelerini İstanbullu vatandaşlarla paylaşacak.

Son olarak Beşiktaş'ta esnaf ziyareti yapan Kurum, vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaflarla sohbet eden Kurum'a yoğun ilgi gösterildi.

"İstanbul'un sorunlarını çözecek iradeyi ortaya koyacağız"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, 25 Ocak Perşembe günü Haliç Kongre Merkezi’nde geniş katılımlı bir tanıtım toplantısıyla projelerini anlatacağını söyledi:

Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanımız ilçe belediye başkan adaylarımızı İstanbullu hemşehrilerimize ilan ettiler. Artık sahada milletimiz için İstanbullular için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da koşturmaya devam edecekler.



31 Mart gecesine kadar Cumhur İttifakı’mızla birlikte İstanbul’un her yerinde bugüne kadar olduğu gibi olmaya devam edeceğiz. Bugün Beşiktaş’tayız. Sokaktaki heyecanı ve motivasyonu görüyoruz. 31 Mart’ta büyük bir zaferi de İstanbullularla birlikte kazanıyor olacağız. İstanbullular artık değişim bekliyor ve bu değişimi sokakta her yerde görüp şahit oluyorsunuz. Bu motivasyon bizi de çok heyecanlandırıyor. İstanbulluların bugün yaşadığı işte trafik problemiyle alakalı, buradaki güvensizlikle alakalı, hizmet değil, eser değil de sosyal medya belediyeciliğiyle alakalı şikayetlerini de hep görüyoruz. Algı belediyeciliğiyle alakalı rahatsızlıklarını görüyoruz.



Şunu duymak çok güzel; 'Biz sizi biliyoruz, siz söylediğinizi yapıyorsunuz. Hem bakanlığınız döneminde hem genel müdürlüğümüz döneminde bunu yaptınız, biz şahidiz.' Malatyalısı, Elazığlısı, Giresunlusu, Trabzonlusu, Bartınlısı, Kastamonulusu bizi orada gördü. Bizim söylemlerimiz ile alakalı herhangi bir tereddütleri yok. Çünkü yaptık, yapacağız ve bu anlayışı sadece İstanbul’umuz için sergileyeceğiz.



Burada aylardır bilim insanlarımızla yapmış olduğumuz çalışmaları İstanbullu hemşehrilerimize perşembe günü saat 11.00’de büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla, büyük bir katılımla, sivil toplum örgütlerimizin, muhtarlarımızın, derneklerimizin katılımıyla tüm İstanbullularla paylaşıyor olacağız.



Ardından üç lansmanımız daha olacak. Hem deprem dönüşümüyle alakalı, hem trafik çilesini ortadan kaldıracak çözümlerimiz ile alakalı hem de İstanbul’un yeşilini arttıracak, mavisini koruyacak ve paylaşan İstanbul’u sosyalleşen, mutlu olan İstanbul’u anlatacak projelerimizi de detaylı bir şekilde diğer lansmanlarımızda anlatıyor olacağız. Bizim gündemimiz İstanbul olacak, İstanbullular olacak ve İstanbul’un sorunları olacak. Bu motivasyonla da lansmanımızı 25’i itibarıyla başlatıyor olacağız.