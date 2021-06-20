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    Murat Kurum, toplanan müsilaj miktarını açıkladı

    Bakan Kurum: On ikinci günün sonunda 353 metreküp müsilajla birlikte toplam 4.555 metreküp müsilajı temizleyerek bertarafa gönderdik."
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2021 - 13:46
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 13:55
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    Murat Kurum, toplanan müsilaj miktarını açıkladı

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum müsilaj çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizin on ikinci gününde 278 bölgede çalışmalarımızı sürdürdük. On ikinci günün sonunda 353 metreküp müsilajla birlikte toplam 4.555 metreküp müsilajı temizleyerek bertarafa gönderdik." ifadelerine yer verdi.

     

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