Murat Kurum: Toplumun tüm kesimlerini projemize dahil ediyoruz

Dünya Habitat Günü programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "20 yılda 1 milyon 170 bin konutumuzu tamamladık. Kimse geride kalmasın diye yaptık" dedi.

Her yıl dünyanın farklı bir şehrinde, ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Habitat Günü, bu yıl Balıkesir'de gerçekleştirildi.

Program, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinatörlüğünde düzenlendi.

Bakan Murat Kurum, burada yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu.

"20 yılda 1 milyon 170 bin konutumuzu tamamladık"

Son günlerde Türkiye'nin gündeminde yer alan sosyal konut projesine değinen Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"TOKİ’miz eliyle bugüne kadar emin olun birçok ülkenin altından kalkmayacağı sosyal devlet anlayışıyla projelerimizi gerçekleştirdik. 20 yılda 1 milyon 170 bin konutumuzu tamamladık. Aslında kimse geride kalmasın diye yaptık. 81 ilimizde yaşayan 84 milyon kardeşimiz aynı haklardan yararlansın istedik.

81 ilimizde 3 milyon konutumuzun güvenli dönüşümünü sağladık, afetler oldu Rize’de, Kastamonu’da, Antalya’da, Muğla’da biz yine oradaydık. Onlara bir söz verdik barınma sizin en temel hakkınızdır. Bu çerçevede biz size yeni evlerinizi yapacağız ve en kısa süre içerisinde teslim edeceğiz dedik.

"Gayemiz insanımıza hizmettir"

Geçtiğimiz günlerde yeni proje açıklandı. Proje çerçevesinde dünyada eşi benzeri olmayan bir projeyi Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaştılar. Bu hamle ile 500 bin sosyal konut, 1 milyon sosyal konut yapılacak arsa, yine 50 bin iş yerinden oluşan toplamda 1 milyon 550 bin bağımsız birimin çalışmalarını 81 ilimizde yürütüyoruz.

Toplumun tüm kesimlerini projemize dahil ediyoruz. Alt gelir grubu, emekli kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz istifade edebilecekler. Bu evlerde yine yaşama imkanına erişmiş olacaklar. Gayemiz insanımıza hizmettir. Bu anlayışla çalışıyoruz."