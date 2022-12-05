Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından 5 Aralık Dünya Toprak Günü’nde erozyonla mücadeleye dikkat çeken bir video yayınladı.

Bugün 5 Aralık Dünya Toprak Günü...

Türkiye’de toprağın korunması adına önlem alınarak projeler yürütülüyor.

Bu kapsamda erozyonla mücadelede Türkiye, orman alanını artıran ülkelerin arasında yer aldı.

Toprak kaybı azaldı

1970’li yıllarda erozyonla taşınan toprak miktarı 500 milyondan bugün ağaçlandırma, erozyon kontrolü, gelişmiş sulama teknolojilerinin uygulanması gibi iyileştirme çalışmaları sonucunda 113 milyona düşürüldü.

Bu sayede toprak kaybı azalırken verimlilik de artıyor.

"Erozyon, Toprak Ana’mızı bizden yavaş yavaş koparıyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da resmi sosyal medya hesabından, 5 Aralık Dünya Toprak Günü’nde erozyonla mücadeleye dikkat çeken bir video paylaştı.

Bakan Kurum, paylaşımında “1 cm toprak 500 yılda oluşuyor. Ama erozyonla sadece 45 yılda kayboluyor. Erozyon, Toprak Ana’mızı bizden yavaş yavaş koparıyor. Yaptığımız çalışmalarla toprak kaybını 500 milyondan 113 milyona kadar indirdik. Ama yetmez. Daha da azaltacağız!” dedi.

Murat Kurum: Toprak kaybını 500 milyondan 113 milyona indirdik VİDEO



Her yıl milyonlarca toprak erozyonla hasar görüyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada; toprağın hayat, bereket, gelecek için en önemli yaşam kaynağı olduğunun altı çizilerek her yıl milyonlarca ton toprağın erozyonla hasar gördüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak toprak kaybını engellemek için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.

81 ilde 30 milyon metrekare ağaçlandırılacak

Toprak kaybının en büyük ve en yaygın sebeplerinden birinin erozyon olduğu hatırlatılan açıklamada, 81 ilde 30 milyon metrekare alanın ağaçlandırılacağı, böylece hem yeşil alan miktarının artacağı hem de çölleşme ve erozyonla mücadele için önlem alınmış olacağı vurgulandı.