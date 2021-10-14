Türkiye'nin iklim değişikliği sürecinde öncü politikalar izleyeceğini belirten Bakan Kurum, yeni bir sürecin başladığını aktardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, basına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin 1990'lı yıllarda sanayi devrimine, 2000'li yıllardaysa teknoloji devrimine geç kaldığını hatırlatan Bakan Kurum, yeni bir sürecin başladığını belirtti.

Bakan Kurum, ülkenin bu devrimlerden istifa edememesinin ardından 20 yılda gelinen süreçte 'yeşil kalkınma süreci'nin ortaya çıktığını belirtti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE 'SİYASET ÜSTÜ' VURGUSU

Konuya ilişkin açıklamalarını sürdüren Bakan Kurum, "Bugün yeni bir sürece başlıyoruz. Yeşil kalkınma devrimi süreci başlamaktadır. İnşallah ülkemiz bu yeşil kalkınma sürecinde etkilenen değil, etki eden, yön veren ve liderlik yapan bir ülke olarak süreci takip edecektir.

Gerek istihdam anlamında gerek gençlerimiz bu konuda bizim en önemli ortaklarımızdır. Siyaset üstü bir mesele olarak gördüğümüz iklim değişikliği ve iklim değişikliği çerçevesinde adımlarımı atacağız. " dedi.

Murat Kurum: Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede öncü olacak VİDEO



"YEŞİL KALKINMADAN EN İYİ İSTİFADE EDEN ÜLKE OLACAĞIZ"

Türkiye'nin çevresel anlamda faaliyetlerine dikkat çeken Bakan Kurum, "Sıfır atık uyumlu projelerimiz, yenilenebilir enerjiden en iyi şekilde istifade ettiğimiz, Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde yürüttüğümüz Sıfır Atık projesi'nde atıkların yeniden toplanarak ekonomiye kazandırılmasıyla ekonomiye can vereceğiz.

Yeşil kalkınma devrimiyle atacağımız her adımda, şehirleşme, sanayileşme, akıllı şehir programlarında yeşil kalkınmadan en iyi şekilde istifade eden ülke olacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda çok önemli adımlar attık. Yenilenebilir enerjide de dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci ülkeyiz. Fosil yakıt kullanımını azaltacak, emisyon oranlarını 2053 yılında sıfırlayacak adımları atacağız." açıklamasında bulundu.

BAKANLIKTA KURUMLAR BİRLEŞECEK

Bakanlık bünyesine iklimin de dahil olacağını hatırlatan Bakan Kurum, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Yeni bir süreç başlıyor: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi Bakanlığımız, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı' olarak yeniden yapılanıyor.

Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığımızdan da Yeni Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ve Çölleşmeyle, Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğümüz birleşecek.

Ocak ayında İklim Şurası düzenleyeceğiz. Tüm sektörlerimizin içinde olduğu bu şurada her türlü detayı tartışacağız. 2053 vizyonunu belirleyecek çalışmaları konuşacağız."