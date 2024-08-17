Murat Kurum: Ülkemizde tek bir riskli yapı kalmayana dek durmayacağız Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda 17 Ağustos Depremi'ni anarken, "Aynı acıları tekrar yaşamamak için ülkemizde tek bir riskli yapı kalmayana dek durmayacağız." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi

Bugün 17 Ağustos 1999 Depremi'nin üzerinden tam 25 yıl geçti. O gün yaşanan depremden milyonlarca vatandaşımız etkilendi. Büyük depremin yaraları sarılsa da acısı dün gibi taze.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 17 Ağustos Depremi'yle ilgili bir paylaşımda bulundu.

"SAĞLAM KONUTLAR İNŞA ETMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Bakan Kurum paylaşımında depremi anarken şu ifadeleri kullandı: