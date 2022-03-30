Murat Kurum: Ulusal Yeşil Finans Stratejisi’ni 2023’e kadar tamamlayacağız

Bakan Kurum, Türkiye'nin ilk İklim Şurası'ndan çıkan 7 önemli başlığa değinerek, “Ulusal Yeşil Finans Stratejisi'ni inşallah 2023 yılının sonuna kadar tamamlayacağız” dedi.

Ankara'da düzenlenen 'Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'ne (EKO İKLİM) video mesaj gönderen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2053 yılı net sıfır emisyon hedefinin üzerinde durarak Ulusal Yeşil Finans Stratejisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Konya'da düzenlenen Türkiye'nin ilk İklim Şurası'nı 7 temel başlıkta ve 217 tarihi politika önerisiyle tamamladıklarını hatırlatan Bakan Kurum, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İlk kez bu buluşma vesilesiyle; ekonomi ve iklim özelinde öne çıkan, özel sektörümüzün dikkatle beklediği 7 önemli başlığı sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi, 2053 net sıfır emisyon hedefi için ihtiyacımız olan 'Ulusal Yeşil Finans Stratejisi'ni inşallah 2023 yılının sonuna kadar tamamlayacağız.

"İKLİM-FİNANSMAN ÇALIŞMA GRUBU'NU 2022 YILININ İLK YARISI BİTMEDEN KURACAĞIZ”

İkincisi, kamu, özel sektör ve akademisyenlerimizden müteşekkil 'İklim-Finansman Çalışma Grubu'nu 2022 yılının ilk yarısı bitmeden kuracağız. Üçüncüsü, 'İklim-Finans Çalışma Grubu'muz, sektörlerimizin ihtiyaç duyacağı finansman ve teşviklere ilişkin kriterleri belirleyecek ve özel bir rehber hazırlayacak. Dördüncüsü, yeşil kredi, yeşil fon, yeşil finansal kiralamaya dair uluslararası standartlarda uyumlu altyapıyı da inşallah 2024 yılı başına kadar kurmuş olacağız.





“KIRILGAN SEKTÖRLERİMİZİ KORUYACAĞIZ”

Beşincisi, yeşil ve sürdürülebilir yatırımların finansmanını en yüksek seviyeye çıkarmak istiyoruz. Bunun için de yeşil tahvil, kira sertifikası ve diğer sermaye araçları piyasalarını ulusal çapta geliştireceğiz. Altıncısı, iklim değişikliğinin etkilerine karşı kırılgan sektörlerimizi koruyacağız.

“ULUSAL EMİSYON TİCARET SİSTEMİ'Nİ KURACAĞIZ”

Potansiyel tüm riskleri bu çerçevede belirleyeceğiz ve buna göre hareket edeceğiz ve yedinci olarak da Avrupa Yeşil Mutabakatı'na ki baktığınızda ticaretimizin şu an yüzde 50'den fazlasını Avrupa Birliği ülkelerine yapıyoruz dolayısıyla bu mutabakata güçlü bir uyum sağlamak için Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi'ni kuracağız. Karbon fiyatlama mekanizmasından elde edilecek gelirle de sanayicimizin temiz üretimlerini destekleyeceğiz.”