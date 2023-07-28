Murat Kurum, Ümraniye'de aşure dağıttı AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Ümraniye Belediyesince düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure ikram etti.

AA

AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Ümraniye'de AK Parti İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından Alemdağ Caddesi'nde düzenlenen aşure dağıtım programına katıldı.

Burada konuşan Kurum, birliğin, beraberliğin sembolü olan aşure günü ve muharrem ayının tüm İslam alemine hayırlı olmasını dileyerek, Hazreti Hüseyin başta olmak üzere Kerbela şehitleri ile vatan, bayrak ve ezan için şehit olan tüm Mehmetçikleri rahmetle andığını dile getirdi.

Ülkede yaşanan doğal afetlerin ardından 85 milyonun inanç, mezhep farkı olmaksızın afetzedelerin yardımına koştuğunu aktaran Kurum, hiçbir zaman birlik ve beraberliklerini bozmadıklarını kaydetti.

"Biz de inşallah o hizmetlere katkı sunmaya devam edeceğiz"

Kurum, Ümraniye Belediyesinin ilçenin çehresini değiştirdiğini, her mahalleye ve sokağa hizmet ulaştırdığını belirterek, "Biz de inşallah o hizmetlere katkı sunmaya devam edeceğiz ve yeniden hepimizin İstanbul'u için var gücümüzle çalışacağız. Birliğimizi beraberliğimizi koruyacağız, daim kılacağız." dedi.

Vatandaşlara aşure ikram etti

Murat Kurum, konuşmasının ardından alana kurulan ocaklarda pişirilen aşureleri vatandaşlara ikram etti.

Mehteran gösterisinin yapıldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekilleri Tuğba Işık Ercan ve Behiye Eker de katıldı.