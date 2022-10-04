Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Üniversitelerimizi sürdürülebilir enerji verimi, doğaya uyumlu yerleşke haline getirmek istiyoruz" dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında ‘Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü’ imzalandı.

İzmza töreninde konuşma yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Hareketi’nin Türkiye’nin dört bir yanında çevre duyarlılığının yaygınlaşmasında büyük bir başarı sağladığını belirtti.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Kurum, "Üniversitelerimizi doğaya uyumlu yerleşke haline getirmek istiyoruz." dedi.

"Sıfır atık çevre duyarlılığının artırılmasını sağladı"

Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

“Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde, tüm üniversitelerimizde, belediyelerimizde, kurumlarımızda, okullarımızda, kısacası şehirlerimizin tamamında sıfır atık sistemlerinin kurulumunu tamamlayacağız.

Hepimiz ortak evimiz için sorumluluklarımız olduğunu gayet iyi biliyoruz. Sorumluluğumuzu idrak etmek ve el birliği ile hareket etmek durumundayız. Biz istiyoruz ki evlatlarımız doğal zenginliklere, kitaplardan ekranlardan değil doğa ile iç içe yaşayarak öğrensinler.

5 yıl önce saygıdeğer Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlattığımız sıfır atık var. Sıfır atık döngüsel ekonomi anlayışıyla dönüşmesi değil iklim değişikliği ile tüm sektörleri ilgilendiren yeşil kalkınmayı önceliklendiren anlayışla çevre duyarlılığının artırılması anlamında büyük başarı sağladı.

Bu yıl tüm üniversitelerimizin akademik yılı açılış törenlerinde iklim elçilerimiz konuşma yapacaklar. İklim konusunda 209 üniversiteden gençlerimizin sesi ve çağrısıyla bu yıl öğretim başlamış olacak.

Murat Kurum: Üniversitelerden beklentimiz büyük VİDEO



"Tüm sektör dallarıyla birlikte topyekün hareket etmek zorundayız"

İklim elçilerinden çıkacak bu ses ülkemizin tamamında dalga dalga yayılacak. Bugün yaptığımız tüm çalışmaların Türkiye’mizin 2053 vizyonu çerçevesince ülkemizin yeşil dönüşümünü ve yeşil kalkınma hedeflerinin önemli bir sonucu olan iş birliği protokolümüzü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’mız ve YÖK Başkanlığımız ile imzalıyoruz.

Üniversitelerimizi sürdürülebilir enerji verimi, doğaya uyumlu yerleşke haline getirmek istiyoruz. 2023 net sıfır emisyon doğrultusunda dünya bu süreçte yeni bir döneme girdi. Ülkelerin kendi kendilerine yetebilmeleri ne kadar önemli bunu bir kez daha gördük. Bugün Avrupa’nın birçok ülkesi enerji krizi, gıda krizi ile karşı karşıya kalmıştır. Bilim insanlarımızın söylediği su kriziyle karşılaşmamız söz konusu. Kaynaklarımızın sonsuz olmadığı bilinciyle tüm sektör dallarıyla birlikte topyekün hareket etmek ve ortak evimiz dünyamız için bu mücadeleyi vermek durumundayız.

"Gençler bu yolda arkadaşımız oldular"

Biz bugüne kadar her projemizde gençlerimizle birlikte hareket ettik. Bu yolda arkadaşımız oldular. Üniversitelerden beklentimiz büyük. İklim, çevre, sıfır atık ve döngüsel ekonomi programında sayının artırılmasını talep ediyoruz. Bize düşen ne sorumluluk varsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum."