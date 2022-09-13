Murat Kurum: Üretime katkı sağlayacak dev bir yatırım

Heyecanla beklenen sosyal konut projesinin ayrıntıları bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından halka duyurulacak.

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların merakla bekledi 13 Eylül tarihi geldi çattı...

Evi olmayan dar gelirlilerin kira öder gibi yuva sahibi olabileceği projede 81 ilde 250 bin konut yapılacak, 100 bin konut arsası ise uygun şartlarla satışa çıkarılacak.

Bugün 14.00'te açıklanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan projenin detayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün saat 14.00'te açıklanacak.

Dar gelirli ailelerin büyük sevinçle karşıladığı projeyle ilgili Bakan Kurum, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Üretime katkı sağlayacak dev bir yatırım"

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bugün açıklayacağımız sadece bir konut projesi değil! 250 alt sektörü etkileyecek, Yeni istihdam alanları yaratacak, Ekonomiyi büyütecek, Sanayide çarkları hızlandıracak, Üretime katkı sağlayacak dev bir yatırım. Heyecanla 14.00’ü bekliyoruz."