Murat Kurum: Sadece Üsküdar'da 15 bin konut dönüştürdük İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Yavuztürk Mahallesi Anahtar Teslim Töreni’ne katılan İBB Başkan Adayı Kurum, konuşmasında Üsküdar ilçesinin Yavuztürk mahallesinde okul, kreş, kentsel dönüşüm ve trafik sorunlarının hep birlikte çözüleceğini belirti.

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ensonhaber.com

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçim çalışmaları yürütülürken İstanbul öncelikli bir yer tutuyor.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum da bu kapsamda gittiği ilçelerde seçim vaatlerini sıralıyor.

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, bugün İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Yavuztürk Mahallesi Anahtar Teslim Töreni’ne katılarak, burada oturacak vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, bölgede yapılacakları sıraladı.

Murat Kurum, törende yaptığı konuşmasında mevcut yönetimi eleştirdi ve bölgenin öne çıkan sorunlarını sıralayarak yapılacakları şu şözlerle aktardı:

"İstanbullu kararını vermiştir"

İstanbullu kararını vermiştir. Ne olacağını bilmek isteyenler, gelip şu Yavuztürk’e bir baksınlar. Su coşkuyu görsünler. İnşallah 31 Mart’ta İstanbul 'Murat Kurum' diyecek. Seçimlerde Yavuztürk sandıklarda rekor kıracak. Yavuztürk’ümüzü böylesi güzel konutlarla donatacağız. Depreme hazır hale getireceğiz.

"Yavuztürk'e metro getireceğiz"

Kurum, bir tarafta kentsel dönüşüme 350 milyar lira yatırım yapan kendisinin, diğer tarafta da hiç iş yapmayanların olduğunu belirterek, Üsküdar’da Yavuztürk’te hiç bir vatandaşın endişe çekmeyeceğini, okul, kreş, kentsel dönüşüm ve trafik sorunun hep birlikte çözüleceği belirterek şöyle konuştu:

Vatandaşımız bizi nerede görmek istiyorsa biz orada olacağız. Biz çünkü geçmişte böyle çalıştık. Nerede bir afet olsa bu kardeşiniz oraya gitti. Elleri sımsıkı tuttuk. O eli vatandaşın yüzü gülene kadar bırakmadık. Bizi arayanlar bizi bahanelerin arkasında bulamayacaklar. Yavuztürk’e yarısı bizden kampanyası ve metroyu getireceğiz. Birlikte Yavuztürk’ü inşa edeceğiz.

"Sadece Üsküdar'da 15 bin konut dönüştürdük"

Kurum, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan 3 blok ve 73 dairenin anahtar teslim törenindeki konuşmasında, seçime 20 gün kaldığını söyleyerek şu bilgileri verdi:

Mevcut belediye 5 bin konut dönüştürebildi. Biz sadece Üsküdar'da 15 bin konut dönüştürdük. Hemşerilerimizin canı emin olun bunların umurunda değil. Bu yalancı ve tembel başkan kar yağdı İstanbul’dan kaçtı, sel oldu İstanbul’dan kaçtı, kaçtı da kaçtı. Nerede kendine bir gelecek görse hemen oraya çöktü ama İstanbul'u unuttu. İnşallah 31 Mart’ta bu kötü dönüşe 'bir dur' diyeceğiz.

"Vatandaşlara sağlıklı konutları biz kazandırdık"

İBB yönetiminin verdiği 100 bin konut vaadinin 5 binini bile yapamadığını, kendilerinin sadece Üsküdar'da 15 bin bağımsız bölümde kentsel dönüşüm gerçekleştirdiklerini dile getirerek şöyle konuştu:

Elazığ’da Malatya’da yaptığınız tek bir TOKİ konutu depremde yıkılmadı. Tek bir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. İste CHP’nin yönettiği İzmir’de deprem oldu. Eser yok. Çeşme açılışından öteye gidememiş. Biz vatandaşlara sağlıklı konutları biz kazandırdık. Biz yaptıklarımızla, eserleriyle konuşuyoruz. İstanbul’da sadece 5 bin konut dönüştüren başkanın bırakın makama gitmesi, evinden çıkmaması lazım.

"Reklam var, kentsel dönüşüm yok"

Metroların durumu ortada. Ama yüzü kızarmıyor. Sempozyum var, kentsel dönüşüm yok. Reklam var, kentsel dönüşüm yok. Konser, eğlence var, kentsel dönüşüm yok. Ortada deprem gerçeği var başkan yok, plan yok, proje yok, hazırlık yok.

"Kentsel dönüşümle 650 bin konutu yapacağız"

1 Nisan’da kentsel dönüşüme milletimizle beraber bundan önce nasıl yaptıysak başlayacağız. 650 bin konut projemizi gereksiz görenlere rağmen İstanbullu hemşehrilerimizi yeni ve güvenli yuvalarına biz kavuşturacağız. Biz hep eserden, hep hizmetten yana olduk. Bizim 1 Nisan'dan itibaren gecemiz gündüzümüz İstanbul olacak. İstanbullunun canı da malı da bize emanet olacak.

"5 yıllık süreçte Üsküdar'a bir çakılı çivileri yok"

"İstiyoruz ki Yavuztürk’te benim bir annem yastığı başını huzurla koysun. Bu olamaz mı bu kadar zor mu? diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

İstanbul'un kaynaklarını kendi gelecekleri için harcıyorlar. Tabelalara 320 milyon, iki günlük konsere 550 milyon harcıyorlar. Sözlerini, Üsküdar’ı Yavuztürk'ü unuttular. 5 yıllık süreçte Üsküdar'a bir çakılı çivileri yok. Beş yıldır tatile ayırdığı vakti İstanbul’a ayırsaydı bugün daha güzel bir İstanbul’da yaşıyor olabilirdik.

"Bu kardeşiniz İstanbul’a verdiği sözleri tutacak"

"İstanbul trafiğini, İstanbul’u unutup siz İstanbul’un sorunların ikinci plana atarsanız bunun cevabını sandıkta alırsınız." şeklinde konuşan Kurum, konuşmasında Yavuztürk’ün otobüs sorununa değinerek şu ifadeleri kullandı:

Şimdi de çıkıp bize laf yatıştırmaya çalışıyor. Bu yalancı başkan artık bizim dil sürçmelerimizden medet umuyor. Bir de çıkıp 'Murat Kurum İstanbul’un sorunlarını çözemez' diyebiliyor mu? 'Murat Kurum, İstanbul'u depreme dayanıklı hale getiremez' diyebiliyor mu? 'Murat Kurum, İstanbul’un trafik sorununu çözemez' diyebiliyor mu? Hiçbiri 'Murat Kurum, İstanbul'a hak ettiği ve özlediği hizmetleri veremeyecek' diyebiliyor mu? Diyemiyor, diyemeyecek de. Bu kardeşiniz, 1 Nisan itibariyle verdiği sözleri tutacak, İstanbul’un bütün sorunlarını teker teker çözecek

"Üsküdar’ı İstanbul’un parlayan yıldızı haline getireceğiz"