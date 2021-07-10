Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni yapılacak olan proje ile birlikte Uzungöl'deki çarpık yapıların kaldırılmasıyla, bölgenin aslına uygun hale getirileceğini duyurdu.

Trabzon Uzungöl'de yapılacak düzenlemelere ilişkin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu.

Bakan Murat Kurum, yeni yapılan projenin doğal yapıya uygun olduğunu söyledi.

Ayder'de yapıldığı gibi çevreyi koruma hassasiyetiyle Uzungöl'de de aynı hassasiyeti göstereceklerini belirten Çevre ve Şehircilik Bakan Kurum, "Uzungöl'den çarpık yapılar kaldırılarak aslına uygun hale getirilecek." dedi.

Murat Kurum: Uzungöl'den çarpık yapılar kaldırılarak aslına uygun hale getirilecek VİDEO

<br />

"VATANDAŞLARLA GÖNÜL BİRLİĞİ İÇERİSİNDE SÜRECİ YÖNETİYORUZ"

Bakan Kurum, Türkiye'nin doğal güzelliklerinin korunması adına başlatılan çalışmalar sonucunda Uzungöl'ün daha yeşil olmasını temenni ettiklerini dile getirerek, "Amacımız ülkemizin doğal güzelliklerine güzellik katmaktır. İstiyoruz ki Trabzon'umuz bugünden daha yeşil olsun. Amacımız budur.

Bu doğrultuda ne kadar kaçak yapı varsa bu hususları vatandaşlarla gönül birliği içerisinde bu süreçleri yöneterek düzenlemeleri hayata geçiriyoruz.

2023'e gelindiğinde Uzungöl, ülkemize ve bölgemize katma değer sağlayacaktır. Tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Vatandaşların ziyaretlerini gerçekleştirdiklerinde rahat vakit geçirebileceği bir projeyi daha önce 5 milyon liralık bütçeyle gerçekleştirdiklerini aktaran Kurum, "Bu yıl da üçüncü etap projemize başlayacağız. Gölün 2 kilometrelik çevresini kapsayan güzerganta, hiçbir yapı kalmayacak. Esnaf ve vatandaşla görüştük. 25 milyon lira ile bakanlık hibesinde süreç yürütülecek. Yol ile doğa arasında güzelliği engelleyen yapıların yıkımı gerçekleşecek. Burada yapı olmayacak. Yapıları taşırken destek olacağız. Yürüyüş ve bisiklet yollarıyla gölden istifade edilecek." dedi.

Bakan Kurum, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Doğayla bütünlük sergileyecek bir otopark inşaatına başladık. Uzungöl'de ziyaretçilerin araç park edebileceği bin araç kapasiteli yaklaşık 100 milyon lira yatırım değeri olan bir projeyi de başlatıyoruz. Yerin altında, doğal yapıya uygun, zarar vermeyecek bir proje olacak.

Burdaki yapıların kaldırılarak buranın aslına uygun hale getirilmesiyle bu yıl sonu itibariyle 150 milyon lirayı bulan bir yatırım gerçekleştirmiş olacağız.

İmar planı çalışmaları tamamlandı. Vataandaşlarımızla görüşerek imara uygun olmayan yapıların kaldırılma sürecini gerçekleştireceğiz."