Murat Kurum, Van'da millet bahçesi sözü verdi

Tuşbalıların beklediği millet bahçesi projesi için tarih veren Murat Kurum, haziran ayına işaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van'da düzenlenen açılış törenlerine katıldı.

Kentte Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyacak şekilde inşaa edilen Tuşba Belediyesi hizmet binasının da içinde olduğu 27 eserin açılışı yapıldı.

Bakan Murat Kurum, Tuşbalıların beklediği millet bahçesi müjdesini de verdi.

Haziran ayında başlanacak

Tuşba Belediyesi Kent Meydanı’nda düzenlenen açılış töreninde alanı dolduran Vanlılara hitap eden Bakan Kurum, TOKİ tarafından 22 Kasım 2021 tarihinde ihalesi yapılan 717 bin 212 metrekare alanı ile bölgenin en büyük millet bahçesi özelliğine sahip olan Tuşba Millet Bahçesi’nin yapımına haziran ayında başlanacağını söyledi.

Bölgeye değer katacak

Bakan Kurum’un Tuşbalılara verdiği müjdeden dolayı kendisine teşekkür eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ise ihale bedelinin yaklaşık 100 milyon TL olan mega projenin sadece Tuşba ilçesine değil, tüm bölgeye büyük bir değer katacağını söyledi.

"Ekonomiye katma değer sağlayacaktır"

Haziran ayında yapımına başlanacak olan projenin yeşil dokusu ve sosyal donatıları ile Vanlıların yaşam kalitesini yükselteceğini dile getiren Başkan Akman, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefleri doğrultusunda yapılacak olan Tuşba Millet Bahçemiz, Tuşba’ya ve dolayısıyla Van ve bölge ekonomisine de katma değer sağlayacaktır.” dedi.