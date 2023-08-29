Murat Kurum ve Naci Görür'den 'afetlere karşı mücadele' buluşması TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum, deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile buluştu. İkili, İstanbul depremi ve afetlere karşı mücadele konusunda hasbihal etti.

ensonhaber.com

Ülkemizde 'deprem tahmini' dendiği zaman akıllara gelen ilk isimlerden olan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından sık sık yaptığı uyarılar ve yorumlar ile dikkat çekiyor.

Beklenen İstanbul depremi hakkında da yaptığı tahminler ile adından söz ettiren Görür, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile buluştu.

"Ülkemizin afetlere karşı mücadelesine ilişkin kıymetli görüşlerini dinledik"

Sosyal medya hesabından görüşmeye dair açıklama yapan Kurum şu cümleleri kurdu: