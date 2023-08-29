Murat Kurum ve Naci Görür'den 'afetlere karşı mücadele' buluşması

Ülkemizde 'deprem tahmini' dendiği zaman akıllara gelen ilk isimlerden olan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından sık sık yaptığı uyarılar ve yorumlar ile dikkat çekiyor.
Beklenen İstanbul depremi hakkında da yaptığı tahminler ile adından söz ettiren Görür, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile buluştu.
"Ülkemizin afetlere karşı mücadelesine ilişkin kıymetli görüşlerini dinledik"
Sosyal medya hesabından görüşmeye dair açıklama yapan Kurum şu cümleleri kurdu:
"Depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm süreci, terörle mücadele kadar önemli!
Mücadelemizi bilimin ışığında hep birlikte vermeliyiz.
Bu alanda değerli çalışmaları bulunan, daha önce Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli’nde de birlikte çalıştığımız Prof. Dr. Naci Görür Hocamız ile buluştuk. Başta İstanbul depremi olmak üzere ülkemizin afetlere karşı mücadelesine ilişkin kıymetli görüşlerini dinledik."