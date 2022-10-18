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    Murat Kurum ve Nureddin Nebati, kentsel dönüşüm alanını havadan inceledi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa’daki kentsel dönüşüm alanlarını havadan inceledi.
    • 18.10.2022 - 19:31
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    Murat Kurum ve Nureddin Nebati, kentsel dönüşüm alanını havadan inceledi

    Şanlıurfa’da çeşitli temaslarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Eyyübiye ilçesindeki kentsel dönüşüm alanını havadan inceledi.

    "İlk evim projesiyle 7 bin 64 konut inşa edeceğiz"

    Sosyal medya hesabından konut bilgisi paylaşan Bakan Kurum, “Şehrimize TOKİ ile 13 bin 949 konut, 788 ticarethane kazandırdık. İlbak ile 120 eser tamamladık. 6 millet bahçesi yapıyoruz. İlk evim projesiyle 7 bin 64 konut inşa edeceğiz” ifadelerini kulandı.

    Murat Kurum ve Nureddin Nebati, kentsel dönüşüm alanını havadan inceledi #1

    Murat Kurum ve Nureddin Nebati, kentsel dönüşüm alanını havadan inceledi #2

    Murat Kurum ve Nureddin Nebati, kentsel dönüşüm alanını havadan inceledi #3

    Murat Kurum ve Nureddin Nebati, kentsel dönüşüm alanını havadan inceledi #4


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