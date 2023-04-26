Murat Kurum ve ünlü futbolcular depremzedeler için sahaya çıkıyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rıdvan Dilmen, Mesut Özil ve Emre Mor gibi ünlü futbolcular İstanbul'a gelen 20 depremzede çocukla birlikte 27 Nisan'da yapılacak özel maça hazırlanıyor.

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Türkiye, 6 Şubat'ta deprem felaketleriyle sarsıldı.

Tarihin en büyük afetiyle mücadele sürüyor. Bu kapsamda depremzedelerin yaralı sarılmaya devam ediyor.

Bir yandan afet konutları hızlıca yükselirken, bir yandan da vatandaşların depremin izlerini unutması için büyük bir mücadele ortaya koyuluyor.

Bakan Kurum'dan seçim ve deprem mücadelesi

Bu süreçte canla başla çalışan isimlerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu.

14 Mayıs seçimleri için de AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı olan Kurum'un yoğun bir programı bulunuyor.

Her gün İstanbul'un tüm ilçelerini karış karış gezerek vatandaşlarla buluşan Murat Kurum, bir yandan da afetzedeler için çalışmalarına devam ediyor.

'Yükselen Anadolu' takımıyla sahaya çıkıyor

Öyle ki, Kurum’un talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde özel bir gösteri maçı organize edildi.

Depremin ardından İstanbul’a gelen 20 depremzede çocuk, Süper Lig’de top koşturan ünlü futbolcularla maç yapmaya hazırlanıyor.

Bakan Murat Kurum da afetzedelerle birlikte 'Yükselen Anadolu' takımında sahada olacak.

Ünlü futbolcular ve Cüneyt Çakır organizasyonda

Arda Turan ve depremi Hatay’da yaşayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yapacak karşılaşmada; Rıdvan Dilmen, Mesut Özil, Emre Mor, Kazım Sangare, Ertuğrul Çetin, Marek Hamsik, Salih Uçan, Alexandru Maxim, Necip Uysal, Doğukan Özkan’ın aralarında bulunduğu ünlü futbolcular yeşil sahada depremzedelerle top koşturacak.

Özel maç, 27 Nisan Perşembe günü saat 15.00’de TFF Riva Tesislerinde oynanacak.

Özel karşılaşmayı birçok kritik müsabakada düdük çalan, Şampiyonlar Ligi finalini yöneten ilk Türk hakemi olarak tarihe geçen Cüneyt Çakır yönetecek.