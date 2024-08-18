Murat Kurum: Yangınların yaraları hızla sarılacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınları ile ilgili son durumu aktardı.

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Haber Merkezi

İzmir Karşıyaka Yamanlar ve Urla ile Bolu Göynük'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskenderun’da farklı illerde devam eden yangınlarla ilgili hasar tespit verilerine ilişkin bilgi verdi.

Kurum, Bakanlık personelinin sahada hasar tespit çalışmalarının sürdürdüğünü ve yangınların yaralarının hızla sarılacağını aktardı.

"İZMİR'DE 43 BİNA VE 45 BAĞIMSIZ BÖLÜM YIKIK"

Bakan Kurum, orman yangınlarından etkilenen İzmir'de incelenen 52 bina ve 97 bağımsız bölümden 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu açıkladı.

"MANİSA'DA 36 BİNA VE 52 BAĞIMSIZ BÖLÜM AĞIR HASARLI"

Kurum, ayrıca orman yangınından etkilenen Manisa'da incelenen 46 bina ve 66 bağımsız bölümden 36 bina ve 52 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu belirtti.

"SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ"

Kurum, bilgilendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Son günlerde yaşadığımız yangınlar sebebiyle, bir kez daha aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. İzmirimizin Karşıyaka ilçesinde rüzgarın da etkisiyle yangın, yerleşim yerlerine ve sanayi bölgelerine sıçradı. 5 ayrı hasar tespit ekibimiz, Bakan yardımcılarımız, yangından etkilenen tüm bölgelerde Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda, Bakanımız da bizzat sahada birebir bütün süreci takip etmektedir.

"VATANDAŞIN YANINDAYIZ"

Hatay İskenderinde açıklamalarda bulunan Bakan Kurum'un aktardıklarından satır başları:

-İzmir'de incelenen 52 bina ve 97 bağımsız bölümden 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı.

-Manisa'da incelenen 46 bina ve 66 bağımsız bölümden 36 bina ve 52 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı.



-Urla'da soğutma çalışmaları bitince hasar tespit çalışmaları yapılacak.

-Gördes'de 36 bina, 52 bölüm yıkık ağır veya orta hasarlı bina var.

-Vatandaşın yanındayız, yangınların yaraları hızla sarılacak.

"BÖLGEYİ ESKİ SİLÜETİNE KAVUŞTURACAĞIZ"

Açıklamalarını İskenderun TOKİ afet konutlarında yapan Kurum, yangınlarla ilgili bilgileri aktarmasının ardından, bölgede gerçekleştirilen inşaat çalışmalarına şöyle değindi:

Bugün 11 ilimizde 296 bin 755 yuvamızın inşasını sürdürüyoruz. Hamdolsun şu ana kadar, 76 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim ettik. Şu anda yine tüm gücümüzle sahadayız. 6 Şubat depreminden etkilenen 11 ilimizde canla başla çalışıyoruz. Eylül ayında 24 bin konut daha teslim edilecek.

Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. Bugün 11 ilimizde 296 bin 755 yuvamızın inşasını sürdürüyoruz. Ve inşallah 2025 yılı sonunda depremzede kardeşlerimizin yeni yuvalarına, dükkanlarına kavuştuğu, güvenli hayatların başladığı günleri yaşamaya başlayacağız.