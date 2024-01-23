Murat Kurum: Yarı zamanlı çalışan bir İBB yönetimi mevcut Bahçelievler ziyaretinde minibüsçülerle bir araya gelerek önerilerini dinleyen İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "İBB yönetimi maalesef mesailerini, enerjilerini tam zamanlı İstanbul'a harcamıyorlar" eleştirisinde bulundu.

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DHA

AK Parti cephesinde İstanbul için hummalı bir çalışma ortaya koyuluyor.

Geçtiğimiz günlerde İBB Başkan adaylığı için adı açıklanan Murat Kurum, hız kesmeden çalışmalara başladı.

Sahaya inerek vatandaşlarla yakından ilgilenen Kurum, yoğun ilgi görüyor.

Minibüslerin derdini dinledi

Kurum'un bugünkü adresi de Bahçelievler oldu.

Ziyaretine, Bakırköy Minibüs Esnafı Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nde başlayan Kurum, minibüs esnafının sorun ve önerilerini dinledi.

Şoförler, Kurum'a 'ayakta yolcu taşıma' ve 'ceza puanları' ile ilgili sorunlarını dile getirdi.

"Yarı zamanlı çalışan bir İBB yönetimi mevcut"

Dernekte bir konuşma gerçekleştiren Kurum, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'u anlamak isteyen bu şehrin insanlarının ne demek istediğini önce sizlerden dinleyecek. Şoför esnafımızdan dinleyecek. Gelecek ki sizle istişare yapacak. Şoför esnafımın ne derdi var, ne problemi var? Bu istişareleri gerçekleştirecek. Tabii bugün yarı zamanlı çalışan bir İBB yönetimi mevcut. Maalesef mesailerini, enerjilerini tam zamanlı İstanbul'a, İstanbul halkına harcamıyorlar.



Bu kadar da şehrin sorunlarına vakıf olduklarını düşünmüyorum. Az önce başkanım da ifade etti. Yani, minibüsçünün bir derdi varsa gelip dinleyeceksin. Can kulağıyla dinleyeceksin. Çözüm için bir irade ortaya koyacaksın ki bu iradelerin de koyulmadığını net bir şekilde görüyoruz.

"Minibüslerin taksiye çevrilmesine yönelik teklifi Meclisimizden geçirdik"

Kurum, "Bugün minibüslerin taksiye çevrilmesi noktasında AK Parti olarak da her zaman sizlerin yanında durduk. Siz istediniz, biz yaptık ve AK Parti olarak metro ve metrobüs gibi toplu ulaşım araçlarının artmasından dolayı da boşa çıkan minibüslerin taksiye çevrilmesine yönelik teklifi Meclisimizden geçirdik." şeklinde konuştu.

"Birlikte karar alacağız"

Murat Kurum, "Size Murat Kurum sözü veriyorum. Biz, attığımız her adımda esnafımızla, minibüsçümüzle İstanbullu kardeşlerimizle birlikte istişare edeceğiz, birlikte karar alacağız, birlikte bu kararı hayata geçiriyor olacağız." dedi.

Kurum, dernek ziyareti sonrasında Bakırköy Meydanı'na yürüyerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)